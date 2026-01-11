İSTANBUL 11°C / 3°C
Venezuela petrolüne “dokunulmazlık” kararnamesi: Trump, imzayı attı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrol gelirini yargı süreçleri ve özel hak taleplerine karşı korumak amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

AA11 Ocak 2026 Pazar 00:30 - Güncelleme:
Venezuela petrolüne “dokunulmazlık” kararnamesi: Trump, imzayı attı
ABONE OL

Trump, Venezuela'nın petrol gelirini yargı süreçlerine karşı korumak amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi yayımladı.

Kararda, petrol gelirinin Venezuela'ya ait olduğu, ABD tarafından "hükümet ve diplomatik amaçlar" için tutulduğu ve özel hak iddialarına konu edilemeyeceği belirtildi.

Kamuoyuna açıklanan başkanlık kararnamesinde, Venezuela'nın petrol gelirinin değerlendirildiği fonların korumasız kalmasının, "ABD'nin Venezuela'da ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamaya yönelik kritik çabalarını baltalayabileceği" değerlendirmesi yapıldı.

Trump, kararnamenin duyurulmasından önce, ABD merkezli Truth Social platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela halkını seviyorum ve Venezuela'yı yeniden zengin ve güvenli hale getirmek için şimdiden çalışmalara başladım." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından, 9 Ocak'ta Beyaz Saray'da ABD'li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Trump, Venezuela'nın petrol endüstrisinin yeniden inşası ve üretimin artırılmasını ele alacaklarını söylemişti.

