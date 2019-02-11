Venezuela petrolüne Rus kalkanı
ABD’nin petrol yaptırımıyla maddi kaynağı kesilmeye çalışılan Maduro iktidarının yardımına Moskova yetişti. Venezuela petrol şirketi PDVSA, yaptırımlardan etkilenmeden satışları sürdürmek için Rus enerji devi Gazprom’a ait bankayı kullanma kararı aldı.
Venezuela’da kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden kukla muhalif lider Juan Guaido’yu tanıyarak darbe sürecini başlatan ABD’nin petrol yaptırımı hamlesine Maduro iktidarından karşılık gecikmedi. Washington yönetiminin Venezuela’nın ulusal petrol şirketi PDVSA’ya yaptırım uygulayarak ABD’deki mal varlıklarına el koymasının ardından harekete geçen Caracas hükümeti, ödemeler için Rus bankasıyla anlaştı.
GAZPROM DEVREDE
Reuters’ın haberine göre, PDVSA, yayınladığı gizli bir talimatname ile müşterilerinden, petrol için yapacakları ödemeleri Rus enerji devinin mali aygıtı Gazprombank’ta açtığı yeni hesaba yatırmalarını istedi. PDVSA’daki kaynaklardan resmi yazışmayı ele geçirdiğini belirten Reuters, Venezuela petrollerinin ticari faaliyetlerini söz konusu banka hesaplarıyla ve Moskova korumasıyla sürdüreceğini aktardı. PDVSA Başkan Yardımcısı Fernando De Quintal’in 8 Şubat tarihli metninde “Yeni banka işlemlerinde Amerikan doları veya avro ile ödeme yapılabileceği konusunda sizi bilgilendirmek isteriz” denildi. Haberde metnin gönderildiği müşteriler arasında enerji devleri Norveçli Equinor, ABD’li Chevron ve Fransız Total’in yer aldığına dikkat çekildi. Öte yandan, bağlı Gazprombank, Reuters’ın ‘PDVSA yeni hesaplar açtı’ haberini ilginç bir açıklamayla yalanladı.
‘HESAPLAR ESKİ’
PDVSA’nın hali hazırda bankada hesapları olduğu vurgulanan açıklamada, “Hesaplaryeni değil, birkaç yıl önce açılmıştı. Ancak altını çizmek isteriz ki, yeni hesaplar açılmamıştır” ifadeleri kullanıldı.
Ordudan Brezilya sınırına takviye
Darbe senaryosunun fitilini yakan ABD’nin bölgedeki işbirlikçilerinin Venezuela sınırında yaptığı hazırlığa Caracas yönetiminden karşılık geldi. Maduro hükümetinin emriyle harekete geçen Venezuea ordusu, Brezilya ve Kolombiya sınırındaki askeri birliklere takviye yaptı. Muhalefet, Venezuela ordusunun güçlerinin ‘ABD’den gelen insani yardımları aradığını’ öne sürerken ederken, Maduro hükümeti iddiaları reddetti. Sınırda trafiğe sınırlandırma getirildiği ve araçlarda ayrıntılı incelemeler gerçekleştirildiği öğrenilirken, Telesur televizyonu hazırlıkların Brezilya ve Kolombiya’nın askeri hamlelerine bir yanıt niteliği taşıdığını kaydetti.
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