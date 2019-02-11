Venezuela petrolüne Rus kalkanı

Venezuela’da kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden kukla muhalif lider Juan Guaido’yu tanıyarak darbe sürecini başlatan ABD’nin petrol yaptırımı hamlesine Maduro iktidarından karşılık gecikmedi. Washington yönetiminin Venezuela’nın ulusal petrol şirketi PDVSA’ya yaptırım uygulayarak ABD’deki mal varlıklarına el koymasının ardından harekete geçen Caracas hükümeti, ödemeler için Rus bankasıyla anlaştı.

GAZPROM DEVREDE

Reuters’ın haberine göre, PDVSA, yayınladığı gizli bir talimatname ile müşterilerinden, petrol için yapacakları ödemeleri Rus enerji devinin mali aygıtı Gazprombank’ta açtığı yeni hesaba yatırmalarını istedi. PDVSA’daki kaynaklardan resmi yazışmayı ele geçirdiğini belirten Reuters, Venezuela petrollerinin ticari faaliyetlerini söz konusu banka hesaplarıyla ve Moskova korumasıyla sürdüreceğini aktardı. PDVSA Başkan Yardımcısı Fernando De Quintal’in 8 Şubat tarihli metninde “Yeni banka işlemlerinde Amerikan doları veya avro ile ödeme yapılabileceği konusunda sizi bilgilendirmek isteriz” denildi. Haberde metnin gönderildiği müşteriler arasında enerji devleri Norveçli Equinor, ABD’li Chevron ve Fransız Total’in yer aldığına dikkat çekildi. Öte yandan, bağlı Gazprombank, Reuters’ın ‘PDVSA yeni hesaplar açtı’ haberini ilginç bir açıklamayla yalanladı.

‘HESAPLAR ESKİ’

PDVSA’nın hali hazırda bankada hesapları olduğu vurgulanan açıklamada, “Hesaplaryeni değil, birkaç yıl önce açılmıştı. Ancak altını çizmek isteriz ki, yeni hesaplar açılmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

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