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Dünya

Venezuela ve Paraguay diplomatik ilişkileri düzeltti

Venezuela ve Paraguay, 4 yıllık aranın ardından bozulan diplomatik ilişkilerini tekrardan düzeltme kararı aldı.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 07:15 - Güncelleme:
Venezuela ve Paraguay diplomatik ilişkileri düzeltti
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İki ülke Dışişleri Bakanlıklarının ortak açıklamasında, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena arasındaki görüşmelerden sonra her iki lider de iki ülke arasında diplomatik ve konsolosluk ilişkilerini yeniden kurmaya karar verdi." ifadesine yer verildi.

İki ülke büyükelçiliklerinin yakın zamanda faaliyete geçeceği kaydedilen açıklamada, "Her iki taraf da eşit halkların kendi kaderini tayin hakkı, diğer devletlerin iç işlerine karışmama ve dayanışmaya tam saygı göstererek ikili ilişkileri yeniden başlatmayı taahhüt etmiştir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Maduro ve Pena'nın, iki ülke arasında iyi ilişkilerin pekiştirilmesine ve halklar arasındaki dostluk ve dayanışmanın geliştirilmesi için birlikte çalışacakları vurgulandı.

Pena, ülkesinde 1 Mayıs 2023'te düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından Venezuela ile bozulan diplomatik ilişkileri yeniden onaracağını söylemişti.

Paraguay'ın eski Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in, 21 Mayıs 2018'de devlet başkanlığı seçimlerini Maduro'nun kazanmasının ardından sonuçları gayri meşru ilan etmesi üzerine iki ülke diplomatik ilişkileri kesintiye uğramıştı.

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve bazı Latin Amerika devlet başkanlarının o dönem Meclis Başkanı (AN) olan muhalefet lideri Juan Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıması üzerine Benitez de Guaido'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanımıştı.

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