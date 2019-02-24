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Venezuela 'yardım kamyonları'nı yaktıkları iddiasını reddetti

Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, her iki kamyonun da Kolombiya tarafında, Venezuela ordusunun tuttuğu hatta varmadan yandığını açıkladı.

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Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, Kolombiya sınırında "yardım kamyonları"nı yaktıkları iddialarını reddederek, "Venezuela'ya saldırmak için yapılan bu yoğun ve güçlü çarpıtma operasyonunu dünyaya duyurmak lazım." dedi.

Rodriguez, düzenlediği basın toplantısında, Venezuela ve Kolombiya arasındaki Simon Bolivar Köprüsü'nde yakılan kamyonlarla ilgili iddialara cevap verdi.

Protestocular ve İHA'lar tarafından çekilen videoları paylaşan Rodriguez, her iki kamyonun da Kolombiya tarafında, Venezuela ordusunun tuttuğu hatta varmadan yakıldığının görüldüğünü söyledi.

Yangının muhalif gençler tarafından atılan molotofkokteylinden kaynaklandığını belirten Rodriguez, "Venezuela'ya saldırmak için yapılan bu yoğun ve güçlü çarpıtma operasyonunu dünyaya duyurmak lazım." diye konuştu.

"Guaido'nun kendisi de çarpıtma"

Rodriguez, ayrıca Juan Guaido'nun kendini geçici başkan ilan ettikten bir ay sonra seçim ilanı yapması gerekirken bunu gerçekleştiremediğine dikkati çekerek, "Guaido'nun kendisi de çarpıtma." ifadesini kullandı.

Venezuela'da ABD destekli muhalefet, 23 Şubat'ı ülkeye "insani yardımların" giriş tarihi olarak vermişti. Dün Kolombiya tarafından 3 kamyon Venezuela sınırına doğru ilerlemiş, bunlardan 2'si yakılmıştı. ABD ve muhalefet kamyonların Venezuela milis güçleri tarafından yapıldığını iddia etmişti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "insani yardımların" ABD'nin "işgal stratejisinin bir parçası olduğunu" belirterek, "bu şova izin vermeyeceğini" söylemişti. 

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