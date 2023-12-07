Venezuela'da 13 muhalif hakkında yakalama kararı

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, açıklamasında, 13 muhalif hakkında, "kara para aklamak, vatana ihanet, devleti ekonomik zarara uğratmak ve komplo kurmak" suçlamalarıyla "yakalama kararı" çıkarıldığını bildirdi.

ABD'de yaşayan eski Ulusal Meclis Başkanı (AN) muhalif lider Juan Guaido hakkındaki yakalama kararını hatırlatan Saab, uluslararası işbirliğiyle bu kişilerin ülkeye iade edilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Yakalama kararı çıkarılanların arasında, ülkede gelecek yıl düzenlenmesi planlanan genel seçimlerde muhalefetin devlet başkanı adayı olması öngörülen Maria Corina Machado'nun ekibinden kişilerin de olduğu kaydedildi.

Karara "sert" tepki gösteren muhalif Machado, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini eleştirdi.

Machado, "Bunlar zaten belli olan şeylerdir. Tekrar edeceğim, bizim rotamız yurttaş örgütlenmesinin rotasıdır. Bizi özgür ve rekabete dayalı seçimlerin yapılacağı rotaya taşıyacak. Bu örgütün tüm üyeleri kendini bu göreve adamıştır. Bu, yenilgiye uğrayacağını bilen bir rejimin çaresizce çırpınışıdır. Korku, felaket ve moral bozukluğu yaratacaklarına inanıyorlarsa bilmenizi isterim ki yanılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminin bakanlarından Andres Izarra ve Rafael Ramirez hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.