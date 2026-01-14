İSTANBUL 8°C / 6°C
Dünya

Venezuela'da 17 ay sonra bir ilk! Yeniden kullanılmaya başlandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla 17 ay önce ülkede dolaşımdan kaldırılan ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in kararıyla yeniden kullanılmaya başlandı.

14 Ocak 2026 Çarşamba 06:33
Rodriguez ve İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Geçici Devlet Başkanı Rodriguez paylaşımında "Bu yolla yeniden iletişime geçiyoruz. Venezuela ayakta kalmaya devam ediyor, güç, kararlılık ve tarihsel bilinçle. Ekonomik huzur, sosyal adalet ve hak ettiğimiz refah devleti için birleşmiş halde ilerlemeye devam edelim." ifadelerini kullandı.

Bir dönem X'e karşıt açıklamalarıyla bilinen İçişleri Bakanı Cabello ise "Ülkemizle ilgili konuyu yakından takip eden Venezuela ve dünya genelindeki kardeşlerimizle kucaklaşmak için buraya (X) geçiyorum. İletişim kurmak için bu yolu yeniden kullanacağız, takipte kalın. Biz kazanacağız." diye paylaşım yaptı.

ABD'li milyarder Musk'a Ağustos 2024'te tepki gösteren Maduro, "Elon Musk'ın sahibi olduğu X, tüm kanunları çiğnedi. Bu ülkede, faşizm, iç savaş, ölüm ve nefret yaymayı bırakın artık. X, Venezuela'nın tüm yasalarını ihlal etti. Venezuela'da yasalar var, yasalara saygı duyacağız. Venezuela'dan 10 günlüğüne defol X. Defol Elon Musk. Venezuela'da anayasa var, devlet var ve onlara saygı duymalısın." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

