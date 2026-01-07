İSTANBUL 18°C / 14°C
Dünya

Venezuela'da 7 günlük yas

Venezuela'da, ABD'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan askeri müdahale sırasında hayatını kaybeden askerler için 7 günlük ulusal yas ilan edildi.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 09:17 - Güncelleme:
Venezuela'da 7 günlük yas
Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ) kararı ve ordunun desteğiyle geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez'in konuşması, başkent Caracas'ta devlet televizyonu VTV'den canlı yayınlandı.

ABD'nin müdahalesiyle ölen genç askerler için 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıklayan Rodriguez, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gençler, Venezuela'yı ve Başkan Nicolas Maduro'yu savunurken hayatlarını feda ettiler. Onlara minnet borçluyuz. Hareketsiz bedenlerin görüntüleri içimi acıttı ancak biliyorum ki, onlar bu cumhuriyetin en yüce değerleri uğruna kendilerini feda ettiler."

ABD'nin, Venezuela'ya askeri müdahalesinde 32 Kübalı asker ile 24 Venezuelalı güvenlik gücünün hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

