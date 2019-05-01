Venezuela’da Amerikancı kalkışma 

Venezuela’da seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirmek için darbe senaryosunu devreye sokan ABD, destek verdiği kukla muhalif lider Juan Guaido eliyle askeri kalkışma başlattı. CIA’den aldığı destekle kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden Guaido, Twitter üzerinde yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla darbe girişimi başlattığını duyurdu. Başkent Caracas’taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle kameraların karşısına geçen Guaido, “Silahlı Kuvvetler doğru kararı verdi. Maduro’yu devirme planının son evresi başladı. Artık zamanı geldi” dedi.

ORDU MADURO’NUN YANINDA

Amerikancı darbeciler işgal ettikleri La Carlota Üssü’nün çevresini mayınla kaplayarak kendilerine korunaklı bir mevzi oluştururken, Venezuela ordusu Başkan Maduro’ya sadık olduklarını belirterek kalkışmaya müdahale etti. Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Askeri birliklerde olağan dışı bir durum yok, herkes komutanların emrindedir. Hainler asla başarılı olamayacak” ifadelerini kullandı. Başkan Maduro da orduyla konuştuğunu belirterek silanlı kuvvetlerin anayasaya tamamen sadık olduğunu söyledi. Maduro tüm destekçilerini sokağa çağırdı. Çatışmalar üs çevresinde yoğunlaşırken teleSur kanalı darbenin elebaşı General Carlos Lopez’in gözaltına alındığı bildirdi.

KUKLA LİDER KAÇTI

Guaido’nun çatışmalar artınca üstan kaçtığı öğrenilirken, ihanet girişimine Maduro yönetiminin tepkisi sert oldu. Kurucu Meclis Başkanı Cabello halka meydanlara çağrırken, Başsavcı Tarek Saab da “Kanlı bir iç savaş çıkartmak istiyorlar” dedi.

DARBENİN SEMBOLÜ MAVİ BANT

Kukla muhalif liderJuan Guaido ve Amerikancı bir grup askerin başlattığı kalkışmanın sembolü mavi bant oldu. Darbeci askerler, işaret olarak kollarına ‘mavi bant’ taktı.

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