Dünya

Venezuela'da asgari ücrete zam

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, maaşların iyileştirilmesi talepleri ve ABD ile yapılan son ekonomik anlaşmaların ardından asgari ücretin 240 dolara çıkarıldığını duyurdu.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 06:40 - Güncelleme:
Rodriguez, başkent Caracas'ta düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, çalışanlar ve emeklilerin koşullarını iyileştirmek amacıyla son yılların en önemli artışlarından birini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Asgari ücretin 240 dolara, emekli aylığının ise 70 dolara yükseltileceğini açıklayan Rodriguez, "Bugün protesto edenler haklıdır. Maaşların yeniden satın alma gücüne kavuşmasını sağlamalıyız. İşçilerin yararına olacak bir ekonomik büyüme için yeni toplu iş sözleşmesi üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Özel sektöre de çağrıda bulunan Rodriguez, çalışanların koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "2030, 2040 ve 2050 yıllarını düşünme zamanı. Bu süreci Venezuela'nın yeniden doğuşu olarak görüyorum ve yaptırımlar nedeniyle kaybedilen yılları geride bırakacağız." diye konuştu.

Mevcut maaşların yeterli olmadığını kabul eden Rodriguez, sosyal yardımların en ihtiyaç sahibi kesimlere ulaştırılması için kapsamlı çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

Rodriguez, ABD ile yapılan anlaşmalar ve petrol gelirlerindeki artış sayesinde ekonominin yeni bir istikrar aşamasına geçtiğini savunarak, Venezuela ekonomisini olumsuz etkileyen yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Öte yandan yerel basına göre, ülkede 2026 yılının ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 70'in üzerinde gerçekleşti.

Venezuela'da 190 dolar seviyesinden 240 dolara çıkarılan bu tutar, temel maaş ile hükümetin sağladığı "bono" (gıda çeki ve ekonomik destek ödemeleri) ek ödemeleri kapsayan asgari geliri ifade ediyor.

Venezuela'da sendikalar ve emekliler, 9 Nisan'da maaşların artırılması talebiyle hükümeti protesto etmişti.

