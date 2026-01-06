İSTANBUL 18°C / 12°C
Venezuela Geçici Devlet Başkanı tanınmadı! AB'den net mesaj

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu askeri müdahaleyle alıkoymasının ardından geçici başkan ilan edilen Delcy Rodriguez'e Avrupa Birliği'nden destek gelmedi. AB, Rodriguez'i meşru lider olarak tanımadığını duyurdu.

AA6 Ocak 2026 Salı 15:00 - Güncelleme:
Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu askeri müdahale ile alıkoymasının ardından Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez'i meşru lider olarak tanımadıklarını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Venezuela'daki yetkinin bir seçim süreciyle verildiğini ancak bu sürecin halkın demokratik değişim talebine saygı duymadığını ifade eden Hipper, Venezuela'nın geleceğinin demokratik değişime yol açacak kapsayıcı bir diyalogla belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Hipper, bu sürece demokratik yollarla seçilmiş muhalefet liderlerinin de dahil olması gerektiğinin altını çizdi.

AB'nin tutumunun değişmediğine işaret eden Hipper, "Başkan Maduro'yu meşru lider olarak kabul etmedik. Durum Rodriguez için de geçerli. Ancak kendi çıkarlarımızı korumak ve ilkelerimizi muhafaza etmek için Venezuelalı yetkililerle hedefli angajmanımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

- RODRİGUEZ, 2017'DEN BU YANA VENEZUELA DEVLET BAŞKAN YARDIMCISIYDI

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun yokluğu sebebiyle Rodriguez'in, idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstlenmesi kararı almıştı.

Venezuela ordusu da TSJ'nin kararı uyarınca Rodriguez'in Geçici Devlet Başkanı görevini üstlenmesini desteklemişti.

Solcu bir aileden gelen ve ülkede Hugo Chavez döneminden bu yana çeşitli görevlerde bulunan 57 yaşındaki Delcy Rodriguez, 2017'den bu yana Venezuela Devlet Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

