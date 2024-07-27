Venezuela'da halk yarın sandık başına gidecek

Seçimleri kazanacak adayın tek turda belli olacağı Venezuela'da, 21 milyonu aşkın seçmen, yeni devlet başkanını belirlemek için oy kullanacak.

Ülkede 10 adayın katılacağı devlet başkanlığı seçimi yarışı, Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında geçecek.

Devlet başkanı adaylarından Gonzalez'in seçimi kazanması durumunda, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin (PSUV) 25 yıllık yönetimi son bulacak.

Maduro ise devlet başkanlığı seçimini kazandığı takdirde göreve üçüncü kez seçilmeye hak kazanacak. Venezuela'da 10 yıl sonra ilk kez tüm muhalefet partileri seçimi boykot etmeme kararı aldı.

Devlet Başkanı Maduro, 26 Temmuz'da Bolivar Bulvarında düzenlediği seçim kampanyasının kapanışında son yılların en kalabalık mitingine hitap etti.

Gonzalez ise seçim kampanyasının son gününde başkent Karakas'taki Las Mercedes semtinde, az sayıda toplanan destekçileriyle bir araya geldi.

Şehrin en sembolik cadde ve meydanları Maduro'nun dev afişleriyle donatılırken, muhalefetin seçim kampanyası ise bu konuda beklenen etkiyi gösteremedi.

- ANKETLERDE BELİRSİZLİK HAKİM



Ülkenin en büyük medyası Telesur'un haberine göre, Uluslararası Danışmanlık Hizmetleri tarafından yayımlanan anketlerde, Maduro, ortalama yüzde 71 ile önde görünürken, en yakın rakibi Gonzalez ise yüzde 23,9 ile ikinci sırada yer alıyor.

Muhalefete yakın medya tarafından yayımlanan anketlerde ise Gonzalez, ortalama yüzde 60 ile en yakıp rakiplerine büyük fark atıyor.

- ADAYLARIN VAATLERİ



Seçimin favorilerinden Maduro, kazandığı takdirde 6 yıllık görev süresinde ihracata yönelik ekonomik dönüşüm, komşu ülke Guyana ile yaşanan ihtilaflı Esequibo bölgesindeki Venezuela'nın haklarının korunması, sosyal programların devam ettirilmesi, konut yardımı ve istihdamın arttırılması için yeni paketlerin açıklanacağını söyledi.

61 yaşındaki Maduro, seçim kampanyası sırasında yaptığı konuşmalarda, ülke ekonomisinin güçlendirilmesi, enflasyonla mücadele, Amazon Ormanlarının ve diğer doğal rezervlerinin de korunması için adımlar atacaklarını bildirdi.

Muhalefet koalisyonu adayı, eski Arjantin ve Cezayir Büyükelçisi emekli diplomat Gonzalez ise seçimleri kazandıktan sonra ülkedeki kurumların güçlendirileceğini, ekonominin yeniden canlandırılması için teşvik paketleri açıklayacaklarını duyurdu.

Siyasi yasaklı olduğu için devlet başkanı adayı olamayan eski milletvekili Maria Corina Machado, mitinglerde 74 yaşındaki Gonzalez'e "büyük" destek verdi ve halktan oy istedi.

- "MADURO'NUN EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE YANINDA DURACAĞIZ"



AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Venezuelalılar, destekledikleri adayların seçimden galip çıkacağına inandıklarını belirtti.

Seçimde Maduro'yu destekleyeceğini dile getiren Silvano Morales, "Aşırıcılar, halkı temsil etmiyor. Daha çok Kuzey Amerika imparatorluğunu temsil ediyorlar (ABD'yi kastederek) bunlar, vatanı sattı ve birçok ölümden sorumlular. Maduro'nun en güçlü şekilde yanında duracağız." ifadesini kullandı.

Ramon Martinez, ülkeye uygulanan ekonomik ambargolardan muhalefeti sorumlu tutarak, "Ülkeye daha fazla ekonomik ambargo uygulanması için ABD'ye çağrıda bulundular. Bunlar, bu halka ihanet ediyor. Dünkü mitingde binlerce kişi toplandı, inanıyorum ki Maduro, bu seçimden zaferle çıkacak." diye konuştu.

Venezuelalı Simon Bolivar da Devlet Başkanı Maduro'yu destekleyeceğini ve seçimlerden galip çıkacaklarına inandığını kaydetti.

- "ÖZGÜR VE ADİL SEÇİMLERİ HAK EDİYORUZ"



Stefania isimli üniversite öğrencisi, seçimde muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez'i destekleyeceğini ve mevcut hükümetin değişmesi gerektiğini vurguladı.

Machado ve Gonzalez'in mitingine insanların gönüllü katıldığını savunan Stefania, "Halk, artık çok yorgun ve değişim istiyor. Halk, Gonzalez'in kazanmasını istiyor. Özgür ve adil seçimleri hak ediyoruz." diye konuştu.

Bir başka Venezuelalı İan Consuegra da muhalefet adayı Gonzalez için oyunu atacağını belirterek, "Bizleri 20 yıldan fazladır yöneten bu mevcut hükûmetin gitmesini istiyoruz. Özgür bir Venezuela'da hayatımı sürdürmek istiyorum. Umarım bu hükümet, yenilgiyi olgunluk ve saygıyla karşılar." dedi.

Seçimlerden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, Venezuela'daki seçimlere gözlemci gönderdi. Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) talebi üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne bağlı 4 uzman da seçimlerde gözlemci olarak görev yapacak.

