12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3415
  • 6,0717
  • 219.57
  • 98.470
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Venezuela’da isyancı askerler yakalandı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı başkent Karakas’ta ayaklandığı belirtilen bazı Venezuelalı askerler yakalandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı başkent Karakas’ta ayaklandığı belirtilen bazı askerlerin Venezuela ordusu tarafından yakalandığı bildirildi.
 
Sputnik’te yer alan habere göre, Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, Karakas'ta Maduro’ya karşı ayaklanan bazı isyancı askerlerin yakalandığını duyurdu.
 
Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Cabello, “Bir kez daha, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerimiz (FANB), halkın arasında şiddeti ve endişeyi körüklemek için silah çalmaya çalışan küçük bir haydut ve vatan haini grubu gözaltına aldı. Biz kazanacağız.” ifadelerini kullandı.
 
Venezuela merkezli Nacional gazetesi günün erken saatlerinde yaptığı haberde, bazı askerlerin Karakas'ın batısındaki Cotiza'da bir askeri üssü ele geçirdiğini ileri sürmüştü.

Türkiye Zeytin Dalı şehitlerini anıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye dostu ülkede darbe kalkışması

Türkiye dostu ülkede darbe kalkışması

'Dünyanın yarısının serveti, 26 zenginin elinde'

'Dünyanın yarısının serveti, 26 zenginin elinde'

Rusya, Twitter ve Facebook'a dava açtı

Rusya, Twitter ve Facebook'a dava açtı

FETÖ'ye darbe! 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

FETÖ'ye darbe! 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Trump’ın rakiplerinden biri daha belli oldu

Trump’ın rakiplerinden biri daha belli oldu

'CHP’nin iktidar olma hedefi yok' dedi, partiden istifa etti

'CHP’nin iktidar olma hedefi yok' dedi, partiden istifa etti

BAE ve Suudi Arabistan'dan ortak para birimi hamlesi

BAE ve Suudi Arabistan'dan ortak para birimi hamlesi

Takibe alınan teröristler İstanbul’da yakalandı

Takibe alınan teröristler İstanbul’da yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Binali Yıldırım Marmaray´da vatandaşlarla sohbet etti

Binali Yıldırım Marmaray´da vatandaşlarla sohbet etti

Dünyanın en anlamlı dövmeleri

Dünyanın en anlamlı dövmeleri

5 milyon emekli intibak bekliyor

5 milyon emekli intibak bekliyor

İçindeki çocuğu kaybetmeyen babalar

İçindeki çocuğu kaybetmeyen babalar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA