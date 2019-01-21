Venezuela’da isyancı askerler yakalandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı başkent Karakas’ta ayaklandığı belirtilen bazı askerlerin Venezuela ordusu tarafından yakalandığı bildirildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, Karakas'ta Maduro’ya karşı ayaklanan bazı isyancı askerlerin yakalandığını duyurdu.

Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Cabello, “Bir kez daha, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerimiz (FANB), halkın arasında şiddeti ve endişeyi körüklemek için silah çalmaya çalışan küçük bir haydut ve vatan haini grubu gözaltına aldı. Biz kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

Venezuela merkezli Nacional gazetesi günün erken saatlerinde yaptığı haberde, bazı askerlerin Karakas'ın batısındaki Cotiza'da bir askeri üssü ele geçirdiğini ileri sürmüştü.