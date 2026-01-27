İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3992
  • EURO
    51,5996
  • ALTIN
    7070.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Venezuela'da Maduro için özgürlük çağrısı
Dünya

Venezuela'da Maduro için özgürlük çağrısı

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta cadde, sokak ve meydanlara asılan afişlerde, Devlet Başkanı Nicolas Maduro için özgürlük çağrıları yer alıyor.

AA27 Ocak 2026 Salı 07:17 - Güncelleme:
Venezuela'da Maduro için özgürlük çağrısı
ABONE OL

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores'i hedef alan askeri müdahalesinin Venezuela'daki yankıları devam ediyor.

Caracas'taki tarihi Simon Bolivar Meydanı (Plaza Bolivar de Caracas) başta olmak üzere ana caddeler, sokaklar ve bazı devlet binalarına asılan afişlerde, "Maduro'ya özgürlük", "Kaçırılışlarının 25. günü" ve "Devlet Başkanı Maduro" ifadeleri yer alıyor.

Caracas'ın muhtelif yerlerinde devletin inşa ettiği sosyal konutlarda oturanların da pencerelerine, Maduro'nun serbest bırakılması için yazılar astığı görüldü.

Kamu binalarının olduğu yerlerde askerlerin yoğun güvenlik önlemleri devam ederken, kentin farklı noktalarında ise polis devriye atıyor.

- NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta görenleri şaşkına çeviren anlar! Ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.