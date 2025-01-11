Venezuela'da Maduro yemin etti

Başkent Caracas'taki Yasama Sarayı'nda düzenlenen yemin törenine, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 125 ülkeden delegasyon katıldı.

Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez'in başkanlık kuşağını takdim etmesinin ardından Maduro, 2025-2031 dönemi için yemin ederek görevine resmen başladı.

Tören için yetkililere teşekkür eden Maduro, "Venezuela'nın tarihi, asil ve cesur halkı ve tüm emirlerini yerine getireceğim bu Anayasa önünde yemin ediyor, yeni barış, refah ve yeni demokrasi dönemini başlatıyorum. Bu yeni başkanlık dönemi, barış, refah, eşitlik ve yeni demokrasi dönemi olacaktır." ifadesini kullandı.

Maduro'nun yemin töreni nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Venezuela'da, iktidar partisi destekçileri kutlamalar düzenledi.

BAKAN ERSOY, VENEZUELA DEVLET BAŞKANI MADURO'NUN YEMİN TÖRENİ SEREMONİSİNE KATILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'yi temsilen Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin töreni seremonisine katıldı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi temsilen Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro'nun yemin töreni seremonisine katıldık. Türkiye-Venezuela dostluğunu pekiştiren bu güçlü bağları daha da ileriye taşıyacak iş birlikleri için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

VENEZUELA'DA YEMİN TÖRENİNDEN SONRA MADURO, DESTEKÇİLERİNİ SELAMLADI

Venezuela'da devlet başkanlığı için yemin eden Nicolas Maduro, törenin ardından üstü açık arabayla destekçilerini selamladı.

Başkent Caracas'taki Yasama Sarayı'nda düzenlenen yemin töreninin ardından binlerce destekçisini üstü açık arabada el sallayarak selamlayan Maduro, açıklamalarda bulundu.

Ülke demokrasisi için büyük bir zafer kazandıklarını dile getiren Maduro, şu ifadeleri kullandı:

"Ne söylemek istiyorsanız söyleyin, ne yapmak istiyorsanız yapın ancak anayasal devralma engellenemezdi. Barış, barış, barış. Bunu yapamadılar ve yapamayacaklar. ABD, Latin Amerika ve dünyadaki uyduları tarafından bir komplonun hedefi olduk."

Tören sonrası şehrin önemli caddelerinde destekçilerinin kutlamalarına katılan Maduro'ya, yüzlerce motosikletçinin eşlik ettiği görüldü.

- MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Ülkenin muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD), Maduro'yu "siyasi darbe" ile suçlayan açıklama yaptı.

28 Temmuz 2024 seçimlerinin galibinin kendi adayları Edmundo Gonzalez olduğunu savunan koalisyon, Maduro'nun halk iradesini gasbettiği iddiasında bulundu.

Açıklamada, "Nicolas Maduro, kaba kuvvetle desteklenen ve 28 Temmuz'da ezici bir çoğunlukla ifade edilen halk egemenliğini yok sayarak devlet başkanlığını gasbetti. Venezuela halkına karşı darbe gerçekleştirdi." ifadesi yer aldı.

Bu arada Bazı Latin Amerika ülkelerinde sokaklara çıkan Venezuelalılar, Maduro'nun yemin törenini protesto etti.