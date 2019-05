Venezuela’da muhalif AN Başkan Yardımcısı darbe girişiminden sonra gözaltına alındı Venezuela'da muhalif Ulusal Meclis (AN) Birinci Başkan Yardımcısı Edgar Zambrano, 30 Nisan'da başarısızlıkla sonuçlanan askeri kalkışma girişiminde rol aldığı gerekçesiyle Venezuela istihbaratı tarafından göz altına alındı. Yüksek mahkeme, 3 AN milletvekili hakkında da hukuki süreç başlattı.