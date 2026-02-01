İSTANBUL 8°C / 6°C
Dünya

Venezuela'da otoyola Maduro ve eşi için afiş

Venezuela'nın en büyük otoyolundaki panolarda, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in fotoğraflarının üzerinde 'Sizleri geri istiyoruz' ifadesi yer aldı.

1 Şubat 2026 Pazar 07:31
Venezuela'da otoyola Maduro ve eşi için afiş
Maiquetia'daki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'ndan başkent Caracas'a uzanan otoyol güzergahında sürücüler ve yolcular, dev panolara asılmış Maduro ve eşinin pek çok fotoğrafıyla karşılaşıyor.

ABD'nin 3 Ocak'ta ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından otoyol, meydan ve caddelerde "Sizleri geri istiyoruz" yazıları görülüyor.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) üyeleri, Ulusal Meclis (AN) binasının karşısında kurdukları çadırda Maduro ile eşinin geri getirilmesi için kampanya düzenliyor.

Chavizm yanlısı Venezuelalılar, Maduro ve eşi için "savaş esiri" nitelendirmesinde bulunurken, mevcut geçici hükümetin çabasıyla ABD'nin er ya da geç Maduro'yu serbest bırakmak zorunda kalacağına inanıyor.

Başkent Caracas'ın meydan ve caddelerinde sakinlik hakim olurken, lokanta ve alışveriş merkezlerinde ise insan hareketliliği dikkati çekiyor.

- NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

