Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem! OHAL ilan edildi: Ölü sayısı 200'e yaklaştı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu bildirdi.

USGS, ilk olarak 7,1 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depremin ardından yeni bilgiler paylaştı.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremler meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

Depremlerin 39 saniye arayla gerçekleştiği bildirildi.

USGS, ilk açıklamasında 7,1 büyüklüğünde olduğunu duyurduğu depreme ilişkin sitesinde yeni güncellemelere yer verdi.

Venezuela basınında çıkan haberlerde, binaların yıkıldığı bölgelere çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği, bazı kentlerde ise internet altyapısının çökmesi nedeniyle can ve mal kaybının tam olarak bilinmediği bilgisi paylaşıldı.

VENEZUELA'DAKİ DEPREMLERDE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Rodriguez, ülkeyi vuran 2 büyük depremin ardından son duruma ilişkin bilgi verdi.

Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 188'e çıktığını aktaran Rodriguez, 1500'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti.

İşte Venezuela'daki deprem faciasında dakika dakika yaşananlar:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile yaşanan deprem felaketine ve ihtiyaç duyulan yardıma dair telefonda görüştü.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 188'e yükseldiğini, 1500'den fazla kişinin yaralandığını, 200'den fazla kişinin ise enkaz altında kaldığını bildirdi.

İran, 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Venezuela'ya başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletirken İran Kızılayı, Venezuela Kızılhaçı ile temasa geçerek, ihtiyaç duyulması halinde yardım göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin yaralandığını bildirdi

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez içte dayanışma sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, deprem felaketinin yaşandığı Venezuela için acil uluslararası destek çağrısında bulundu.

İspanya hükümeti, Venezuela'da art arda meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki depremin ardından dayanışma mesajları gönderdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından, bu ülkeye arama kurtarma ekipleri, tıbbi kaynaklar ve insani yardım gönderdiklerini açıkladı.

09:02 İran Devrim Muhafızları Donanması, Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemiler için "geçici deniz koridoru" oluşturduğuna dair haberler üzerine, boğazda geçişe izin verilen tek güzergahın İran tarafından ilan edildiğini gemilerin yalnızca donanmayla koordineli olarak bu güzergahlardan geçiş yapması gerektiğini açıkladı.

08.24 Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

DEPREM ANI KAMERADA

08.09 ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından bu ülkeye her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela'nın müthiş halkını az önce 2 büyük deprem vurdu, her ikisi de çok şiddetliydi ve yıkıcı sayıda can kaybına neden oldu." ifadelerini kullandı. ABD'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirten Trump, tüm ilgili kurumlara gerekli emirleri verdiğini kaydetti. Trump paylaşımında, "Yeni ve muhteşem arkadaşlarımızın yanında olacağız. Gelen ilk haberler hiç iyi değil." yorumunda bulundu.

ENKAZDAN YARALI KURTULAN BİNA SAKİNLERİ

06.00 Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

05.57 Venezuela'da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler başkent Karakas dahil birçok şehirde yıkıma yol açtı.

04.04 Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, yaptığı açıklamada, "Her şeyin 7 büyüklüğünün çok üzerinde olduğunu gösterdiği bir sismik olay meydana geldi." ifadesini kullandı. Cabello, depremin Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Karakas ve La Guaira eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedildiğini söyledi. Başkent Caracas'ta bazı binaların çöktüğünü vurgulayan Cabello, Uluslararası Maiquetia Havalimanı'nın tavanının da çöktüğünü ve tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi. Bakan ayrıca, artçı sarsıntı riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.

VENEZUELA'DA 7,5 VE 7,2 ŞİDDETİNDE ARDIŞIK İKİ DEPREM MEYDANA GELDİ

04.04

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu bildirdi. Depremlerin 39 saniye arayla gerçekleştiği bildirildi. Venezuela basınında çıkan haberlerde, binaların yıkıldığı bölgelere çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği, bazı kentlerde ise internet altyapısının çökmesi nedeniyle can ve mal kaybının tam olarak bilinmediği bilgisi paylaşıldı.

02.39 ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'nın iç kesimlerinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,5 olarak revize etti.

02.20

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Iwate eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem, 51,7 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.