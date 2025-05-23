Venezuela'da seçimleri sabotaj girişimi! Maduro: 50'den fazla kişi yakalandı

Başkent Karakas'ta partisinin düzenlediği mitingde destekçilerine seslenen Maduro, pazar günü tüm Venezuelalılardan sandığa giderek oy kullanmalarını istedi.

Maduro, "Şu ana kadar ülkeye bomba yerleştirmek veya şiddet eylemleri düzenlemek amacıyla seçimleri sabote etmeye çalışan 50'den fazla kişi, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla yakalandı." ifadesini kullandı.

Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler'e (FANB) teşekkür eden Maduro, bu operasyonların "barışı garanti altına almak için mükemmel bir planın" parçası olduğunu belirtti.

Gözaltına alınan kişileri "paralı askerler" olarak nitelendiren Devlet Başkanı Maduro, yargının bu kişiler hakkında gereğini yapacağını da sözlerine ekledi.

Venezuela'da 25 Mayıs'ta, komşu ülke Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesi dahil olmak üzere 24 eyalette valilik seçimlerinin yanı sıra Ulusal Meclis (AN) için milletvekili seçimleri yapılacak.