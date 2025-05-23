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Dünya

Venezuela'da seçimleri sabotaj girişimi! Maduro: 50'den fazla kişi yakalandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 25 Mayıs'ta düzenlenecek bölgesel ve valilik seçimlerini sabote etmeye yönelik planlara karıştığı gerekçesiyle 50'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 07:58 - Güncelleme:
Venezuela'da seçimleri sabotaj girişimi! Maduro: 50'den fazla kişi yakalandı
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Başkent Karakas'ta partisinin düzenlediği mitingde destekçilerine seslenen Maduro, pazar günü tüm Venezuelalılardan sandığa giderek oy kullanmalarını istedi.

Maduro, "Şu ana kadar ülkeye bomba yerleştirmek veya şiddet eylemleri düzenlemek amacıyla seçimleri sabote etmeye çalışan 50'den fazla kişi, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla yakalandı." ifadesini kullandı.

Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler'e (FANB) teşekkür eden Maduro, bu operasyonların "barışı garanti altına almak için mükemmel bir planın" parçası olduğunu belirtti.

Gözaltına alınan kişileri "paralı askerler" olarak nitelendiren Devlet Başkanı Maduro, yargının bu kişiler hakkında gereğini yapacağını da sözlerine ekledi.

Venezuela'da 25 Mayıs'ta, komşu ülke Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesi dahil olmak üzere 24 eyalette valilik seçimlerinin yanı sıra Ulusal Meclis (AN) için milletvekili seçimleri yapılacak.

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