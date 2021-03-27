Venezuela'da silahlı kuvvetlerin Kolombiya sınırındaki operasyonları devam ediyor

AA 27 Mart 2021 Cumartesi 07:11 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 07:11

Bölge basınında çıkan haberlere göre, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB), sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Kolombiya sınırındaki Apure eyaleti ile La Victoria bölgesinde, FARC ve düzensiz silahlı grupların varlığına karşı operasyonlar icra ediyor.

FANB'nin operasyonları nedeniyle bölgede çatışma ve patlama sesleri duyulurken, Kolombiya'nın Arauquita kentine sığınan Venezuelalıların sayısının 7 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, sivillerin evlerinin tahrip edildiği ve bazılarının da yağmalandığı görülüyor.

Operasyonlarda 5 silahlı kişinin öldürüldüğü ve çok sayıda patlayıcı madde ile silahın ele geçirildiği bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Amerika Sorumlusu Jose Miguel Vivanco Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, çatışmalar nedeniyle 3 binden fazla Venezuelalının evlerinden kaçarak Kolombiya'ya sığındığını ve durumdan endişe ettiklerini söylemişti.

FANB'den 22 Mart'ta yapılan açıklamada, operasyonlarda çok sayıda eski FARC mensubunun tutuklandığı, ayrıca çatışmalarda 2 askerin de hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Operasyonlarda silahlı gruplara ait 6 kampın imha edildiğini kaydeden FANB, bölgede yapılan arazi taramalarında ise çok sayıda uyuşturucu ile silah ve mühimmatın ele geçirildiğini belirtmişti.