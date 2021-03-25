İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2021 Perşembe / 12 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9019
  • EURO
    9,4087
  • ALTIN
    440.849
  • BIST100
    1413.86
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Venezuela'da sınırdaki operasyonlar 3 binden fazla kişiyi yerinden etti
Dünya

Venezuela'da sınırdaki operasyonlar 3 binden fazla kişiyi yerinden etti

Venezuela'da silahlı kuvvetlerin Kolombiya sınırındaki operasyonlarında 3 binden fazla kişi yerinden oldu.

AA25 Mart 2021 Perşembe 07:47 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 07:47
ABONE OL

Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) üyelerine ve düzensiz silahlı gruplara yönelik operasyonları nedeniyle sınır bölgelerinde yaşayan 3 binden fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi.

El Tiempo internet sitesinin haberine göre, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB), sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Kolombiya sınırındaki Apure eyaleti ile La Victoria bölgesinde, FARC ve düzensiz silahlı grupların varlığına karşı operasyonlar icra ediyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Amerika Sorumlusu Jose Miguel Vivanco Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çatışmalar nedeniyle 3 binden fazla Venezuelalının evlerinden kaçarak Kolombiya'ya sığındığını ve durumdan endişe ettiklerini söyledi.

FANB'den 22 Mart'ta yapılan açıklamada, operasyonlarda çok sayıda eski FARC mensubunun tutuklandığı, ayrıca çatışmalarda 2 askerin de hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Operasyonlarda silahlı gruplara ait 6 kampın imha edildiğini kaydeden FANB, bölgede yapılan arazi taramalarında ise çok sayıda uyuşturucu ile silah ve mühimmatın ele geçirildiğini belirtmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.