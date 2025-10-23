İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9907
  • EURO
    48,8589
  • ALTIN
    5602.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Venezuela'da sivil uçak kalkışın ardından düştü: 2 ölü
Dünya

Venezuela'da sivil uçak kalkışın ardından düştü: 2 ölü

Venezuela'da kalkış sonrası düşen sivil uçak alev aldı, 2 kişi yaşamını yitirdi.

İHA23 Ekim 2025 Perşembe 15:28 - Güncelleme:
Venezuela'da sivil uçak kalkışın ardından düştü: 2 ölü
ABONE OL

Venezuela'nın Tachira eyaletinin başkenti San Cristobal'daki Paramillo Havalimanı'nda "PA-31T1 Cheyenne" tipi sivil uçağın kalkış yaptıktan saniyeler sonra düşerek alev topuna döndüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela'da küçük bir uçağın kalkışı sırasında yaşanan kaza korku dolu anlara neden oldu. Tachira eyaletinin başkenti San Cristobal'daki Paramillo Havalimanı'nda YV1443 numaralı "PA-31T1 Cheyenne" tipi uçak, yerel saat ile 09.52'de kalkış yaptıktan saniyeler sonra düştü. Uçağın kaza sırasında kanadının yere çarptığı ve takla atarak alev topuna dönüştüğü anlar ise kameralara yansıdı. Venezuela Ulusal Sivil Havacılık Enstitüsü (INAC) tarafından yapılan açıklamada, "Kaza sonrasında ilgili protokoller derhal yürürlüğe konuldu ve havalimanın itfaiye ekipleri hızlı şekilde olaya müdahale etti. Maalesef uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti. Venezuela devletinin gereklilikleri doğrultusunda, Sivil Havacılık Kaza Araştırma Kurulu (JIAAC) kazanın nedenini incelemek üzere devreye girdi" ifadeleri kullanıldı.

Venezuela basını, uçağın hükümetin lojistik faaliyetlerinde kullanıldığını öne sürdü.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.