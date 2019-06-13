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Venezuela’da yeni banknotlar bugün dolaşıma giriyor

Latin Amerika ülkesi Venezuela’da aşırı enflasyonun önüne geçmeye çalışan Nicolas Maduro yönetiminin çıkardığı yeni banknotlar kademeli olarak dolaşıma giriyor.

  • İHA
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Venezuela’da bugün 10 bin, 20 bin ve 50 bin bolivar yeni banknotlar kademeli olarak dolaşıma girmeye başlayacak. Venezuela Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, ülkede yaşanan hiperenflasyon nedeniyle bolivarın yeni banknotlarının piyasaya sürüldüğü belirtildi. 50 bin bolivarlık yeni banknotların, hali hazırda 40 bin bolivar olan asgari ücreti aşması dikkat çekti. 50 bin bolivarlık en yüksek banknotun değeri ise 8,1 dolar tutarında.
 
Piyasaya sürülen en yüksek para birimiyle yaklaşık 2 kilo et satın alınabilecekken piyasadaki 500 bolivarla bir yumurta bile satın alınamıyor. Yeni banknotlarla ödeme sisteminin daha verimli hale getirilmesi ve ticari işlemlerin kolaylaştırması hedefleniyor.

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