31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6826
  • 6,3659
  • 259.726
  • 101089
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Venezuela'da yeni elektrik kesintisi

Venezuela'da büyük çaplı elektrik kesintisi yaşanıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ülke basınındaki haberlere göre, bu yıl 4 kez elektrik kesintisi olan Venezuela'da, başkent Caracas ve ülkenin önemli bölümüne enerji verilemiyor.

Yaklaşık iki saat önce başlayan kesintiye dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Venezuela’da 7 Mart’ta başlayan ve yaklaşık bir hafta süren kesintinin ardından 25 Mart’ta ikinci büyük kesinti meydana gelmiş ve iki gün sürmüşü. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu kesintiye ülkenin büyük bölümüne enerji sağlayan hidroelektrik santrali Guri’deki aktarım ünitesine keskin nişancı tarafından ateş açılması sonucu oluşan yangının sebebiyet verdiğini duyurmuştu. ?

Son kesintiler 29-30 Mart’ta yaşanmış, bu kesintilerin de düzeltilmesinin ardından Maduro, 30 günlük plan açıklamıştı.?

Plan çerçevesinde iki gün önce ülkenin farklı bölgelerinde 18.00-20.30 saatlerinde "düzenli kesintiye" gidilmişti.

Ayrıca hükümet, ülkenin elektrik altyapısından sorumlu şirket CORPOELEC'i yeniden yapılandırmaya karar vermişti.

İran´dan İngiliz´leri çok kızdıracak görüntü: Bayrağı indirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

O ülkede yeni elektrik kesintisi

O ülkede yeni elektrik kesintisi

İdlib'de ölen sivillerin sayısı 50'ye yükseldi

İdlib'de ölen sivillerin sayısı 50'ye yükseldi

Motorinin litre fiyatına 16 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatına 16 kuruş indirim

Almanya'da 3 camiye bomba ihbarı

Almanya'da 3 camiye bomba ihbarı

'İran savaş başlatan taraf olmayacak'

'İran savaş başlatan taraf olmayacak'

Suriye'den Ceylanpınar'a roket atıldı: 5 yaralı

Suriye'den Ceylanpınar'a roket atıldı: 5 yaralı

'Komedyen'in partisi bir ilke imza attı

'Komedyen'in partisi bir ilke imza attı

'Güvenli Bölge ile ilgili çalışmalar Ankara’da devam edilecek'

'Güvenli Bölge ile ilgili çalışmalar Ankara’da devam edilecek'
 

POPÜLER HABERLER

Pençe -2 Harekâtı´nda teröristlere ait mühimmatlar toprak altında gömülü şekilde ele geçirildi

Pençe -2 Harekâtı´nda teröristlere ait mühimmatlar toprak altında gömülü şekilde ele geçirildi

Game Of Thrones'un yıldızı: Finale tepki nefret kampanyasıydı

Game Of Thrones'un yıldızı: Finale tepki nefret kampanyasıydı

Hayatını kurtardı! Şimdi yanından ayrılmıyor...

Hayatını kurtardı! Şimdi yanından ayrılmıyor...

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA