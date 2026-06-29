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Dünya

Venezuela'daki depremlerde acı tablo: Can kaybı sayısı yükseldi

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısının 1719'a yükseldiği bildirildi.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 22:15 - Güncelleme:
Venezuela'daki depremlerde acı tablo: Can kaybı sayısı yükseldi
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CNN'in haberine göre, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1719'a, yaralı sayısının 5 bin 34'e yükseldiğini açıkladı.

Depremlerden 22 bin 619 kişinin etkilendiğini aktaran Rodriguez, hasar gören 855 binadan 189'unun tamamen çöktüğünü kaydetti.

- VENEZUELA'DA İKİ BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.

USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5; aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi verilmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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