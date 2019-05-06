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Venezuela’daki kalkışmaya katılan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılacak

Venezuela’da 30 Nisan’da başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil kalkışmaya katılan muhalif Ulusal Meclis (AN) milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılacak.

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Ülke basınındaki haberlere göre devlet nezdindeki yetkili Kurucu Meclis (AN) Başkanı Diosdado Cabello, kendini geçici devlet başkanı ilan eden AN Başkanı Juan Guaido’nun başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil kalkışmasına katılan AN milletvekilleri hakkında yapılan adli işlemlerin sürdüğünü belirtti.

Cabello, Venezuela Başsavcılığının bu milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için yaptığı başvuruların ANC’ye gelmeye başladığını açıkladı.

ANC’deki oylamada başsavcılığın taleplerine “evet” oyu vereceklerini vurgulayan Cabello, “Elbette bizler de bu girişime katılanların dokunulmazlıklarının kaldırılması için ANC’de elimizi kaldıracağız.” ifadelerini kullandı.

Aylardır büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir kalkışma denemesinde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Venezuela'da 23 Ocak'ta bir meydanda yemin eden Guaido, kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

TCG Anadolu ilk kez suya indirildi

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