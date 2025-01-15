Venezuela'dan 3 ülkeye diplomatik sınırlamalar

Ulusal basında çıkan habere göre, Venezuela hükümeti, söz konusu ülkelerden, büyükelçiliklerine akredite diplomat sayısını 48 saat içinde 3'e düşürmelerini istedi.

Karara gerekçe olarak Hollanda, Fransa ve İtalya'nın Venezuela'ya yönelik düşmanca davranışları ve aşırılık yanlısı gruplara destek vermesi gösterildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, konuya ilişkin Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela, istikrarını, egemenliğini ve kendi çabalarıyla elde ettiği barış ve refah yolunu garanti altına almak için uluslararası hukuka uygun adımları atmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Gil, Hollanda, Fransa ve İtalya'nın büyükelçiliklerinde görev yapan diplomatların, Caracas'taki Bolivar Meydanı'ndan 40 kilometreden uzağa seyahat etmeleri durumunda, Venezuela Dışişleri Bakanlığından yazılı izin almaları gerektiğini de belirtti.

Venezuela'nın özellikle Washington'un etkisi altındaki ülkelerden Birleşmiş Milletler şartında yer alan egemenlik ve kendi kaderini tayin ilkelerine saygı beklediğini vurgulayan Gil, bu yöndeki taleplerini yineledi.