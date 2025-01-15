İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2025 Çarşamba / 16 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5073
  • EURO
    36,6258
  • ALTIN
    3060.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Venezuela'dan 3 ülkeye diplomatik sınırlamalar
Dünya

Venezuela'dan 3 ülkeye diplomatik sınırlamalar

Venezuela hükümeti, 'düşmanca davranışlarda bulundukları' ve 'aşırılık yanlısı gruplara destek verdikleri' gerekçesiyle Hollanda, Fransa ve İtalya'ya yönelik diplomatik kısıtlamalar getirdi.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
Venezuela'dan 3 ülkeye diplomatik sınırlamalar
ABONE OL

Ulusal basında çıkan habere göre, Venezuela hükümeti, söz konusu ülkelerden, büyükelçiliklerine akredite diplomat sayısını 48 saat içinde 3'e düşürmelerini istedi.

Karara gerekçe olarak Hollanda, Fransa ve İtalya'nın Venezuela'ya yönelik düşmanca davranışları ve aşırılık yanlısı gruplara destek vermesi gösterildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, konuya ilişkin Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela, istikrarını, egemenliğini ve kendi çabalarıyla elde ettiği barış ve refah yolunu garanti altına almak için uluslararası hukuka uygun adımları atmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Gil, Hollanda, Fransa ve İtalya'nın büyükelçiliklerinde görev yapan diplomatların, Caracas'taki Bolivar Meydanı'ndan 40 kilometreden uzağa seyahat etmeleri durumunda, Venezuela Dışişleri Bakanlığından yazılı izin almaları gerektiğini de belirtti.

Venezuela'nın özellikle Washington'un etkisi altındaki ülkelerden Birleşmiş Milletler şartında yer alan egemenlik ve kendi kaderini tayin ilkelerine saygı beklediğini vurgulayan Gil, bu yöndeki taleplerini yineledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.