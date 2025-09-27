Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması için çağrıda bulundu.

BM 80. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap eden Gil, Gazze'deki İsrail saldırılarına, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ve ülkesinin barışçıl dış politikasını değerlendirdi.

Gazze'deki İsrail soykırımının durdurulması çağrısında bulunan Gil, "Kahraman Filistin halkıyla dayanışma içindeyiz ve İsrail'in Siyonist rejiminin soykırımının sona ermesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gil, "Sahte gerekçelerle Irak'ın işgaline, Libya'nın bombalanıp parçalanmasına ve Afganistan'ın 20 yıllık işgaline tanık olduk. Küresel güçlerin saldırıları aralıksız devam etti, barışçıl İran'ın da hukuk dışı saldırılara maruz kaldığını gördük. Bugün aynı güç Venezuela'yı hedef gösteriyor." diye konuştu.

ABD'nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine değinen Gil, şunları söyledi:

"Venezuela'nın nükleer bombası yok ve bunu edinmek gibi bir niyeti de bulunmuyor. Buna rağmen bize saldırmak için akıl almaz ve sahte iddialar üretiyorlar. Böylesine ölçüsüz ve gayriahlaki bir askeri tehdidi kabul etmiyoruz. Dünyanın dört bir yanından gördüğümüz dayanışma için uluslararası kamuoyuna minnettarız. Asıl amaçlarının Venezuela'da bir rejim değişikliği sağlamak ve ülkenin olağanüstü zenginliklerini ele geçirmek olduğunu biliyoruz."

Gil, BM Şartı'na dayalı olarak Venezuela'nın egemenliğine ve kendi kaderini tayin etme iradesine saygı duyulmasını beklediklerini, ülkesinin dengeli, adil ve eşitlikçi bir dünyaya katkı sunmayı amaçladığını belirtti.

İran, Rusya ve Küba ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Gil, "İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik saldırıları kınıyoruz. Küba'ya uygulanan bu acımasız ablukaya son verilmesini talep ediyoruz. Rusya'nın neonazizme ve Batı'nın militarist saldırganlığına karşı mücadelesinin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.