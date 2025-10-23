Venezuela'dan, ABD'ye karşı Rus uçaksavar hamlesi

CNN'in haberine göre, Maduro, ordu personelinin katıldığı etkinlikteki konuşmasında, Karayipler'deki operasyonlarını genişletmeye devam eden ABD'nin askeri tehditlerini değerlendirdi.

Rusya menşeili "Igla-S" tipi kısa menzilli uçaksavar füzelerini ülkenin stratejik hava savunma sahalarına konuşlandırdıklarını belirten Maduro, "Dünyadaki tüm askeri kuvvetler, Igla-S'nin gücünü bilir ve Venezuela'nın elinde bunlardan 5 bini aşkın var." dedi.

Maduro, tek bir askerin dahi taşıyabileceği hafiflikteki füzelerin "yurdun en uç dağına, en uç kasabasına ve en uç kentinde" konuşlandırıldığını söyledi.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.