İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9122
  • EURO
    47,6814
  • ALTIN
    4365.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Venezuela'dan ABD'ye tepki: Barış ve istikrarı tehlikeye atıyor
Dünya

Venezuela'dan ABD'ye tepki: Barış ve istikrarı tehlikeye atıyor

Venezuela hükümeti, ABD'nin tehditlerinin tüm bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye attığını bildirdi.

AA20 Ağustos 2025 Çarşamba 07:08 - Güncelleme:
Venezuela'dan ABD'ye tepki: Barış ve istikrarı tehlikeye atıyor
ABONE OL

Venezuela hükümetinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, ABD hükümetinin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması için ödül miktarını 50 milyon dolara çıkarma kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, "ABD'nin tehditleri tüm bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye atıyor. Buna Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun (CELAC) ilan ettiği Barış Bölgesi de dahildir. Bu alan, Latin Amerika halkları arasında egemenliği ve işbirliğini teşvik etmektedir. ABD'li yetkililer, Venezuela'ya yönelik tehdit ve iftiralarla dolu bir kampanya yürütüyor." ifadeleri kullanıldı.

Washington'un uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Washington'un Venezuela'yı uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlaması, ABD'nin güvenilirlik eksikliğini ve bölgedeki politikalarının başarısızlığını gözler önüne seriyor. Venezuela hükümeti, 2005'te Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) ülkeden ayrılmasından bu yana organize suçla mücadelede önemli sonuçlar elde etti ve çok sayıda uyuşturucu ağını çökertti."

ÖNERİLEN VİDEO

Kaza anı güvenlik kamerasında! Geri vitese alıp dükkana daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.