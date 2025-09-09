Venezuela'dan ABD'ye ''yasa dışı uyuşturucu ticareti'' suçlaması

Devlet televizyonu VTV'deki basın toplantısında konuşan Rodriguez, Venezuela'yı uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlayan ABD'yi hedef aldı.

Rodriguez, ABD'nin yasa dışı uyuşturucu ticaretinde merkezi bir ülke olduğunu ve kazancın yaklaşık yüzde 85'inin ABD'de kaldığını savunarak, "ABD, bu sorunu kendi içinde çözmeli, buraya gemi göndermekten çok daha kolay olur." dedi.

ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığını da eleştiren Rodriguez, şunları kaydetti:

"Bu konuda çok fazla ikiyüzlülük ve siyasi araçsallaştırma var. Amaç saldırmak ve rejim değişikliği hedeflemektir. Bu adım çılgınlık ve tehlikeli bir gösteridir. Kokainin ana rotası Pasifik'tir. Kolombiya'da üretilen toplam kokainin yüzde 87'si buradan çıkıyor. ABD gerçekten kokaini engellemek isteseydi, gemileri orada olmalıydı. GPS konumlarını yanlış kullanıyorlar, rotalarını değiştirip Pasifik'e gitmeliler yoksa kokain ABD'ye ulaşır."

Rodriguez, ABD'nin Venezuela'yı uyuşturucu ticaretiyle suçlamasının tamamen bir aldatmacadan ibaret olduğunu vurgulayarak, "Amaçları ülkenin petrol, gaz ve altın gibi doğal zenginliklerini ele geçirmek." değerlendirmesinde bulundu.

- KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson adlı savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücü seferber ettiğini ve "herhangi bir saldırıyı püskürtmeye" hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

