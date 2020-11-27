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Dünya

Venezuela'dan ABD'yi kızdıracak adım! Hapse mahkum etti

Venezuela, ABD'deki petrol şirketinin yöneticilerini hapse mahkum etti.

AA27 Kasım 2020 Cuma 08:56 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 08:56
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Venezuela'da 2017'de gözaltına alınan petrol şirketi Citgo'nun yöneticileri hapse mahkum edildi.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, devlete ait petrol şirketi PDVSA'nın ABD'deki iştiraki Citgo'nun 5 yöneticisine 8 yıl 10 ay, 1 yöneticisine ise 13 yıl hapis cezası verdi.

Tomeu Vadell, Jose Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cardenas ve Jose Pereira, hükümet tarfından 2017'de başkent Caracas'a davet edilerek göz altına alınmıştı.

5'i Amerikan vatandaşı, 1'i ABD'de kalıcı oturum iznine sahip 6 yönetici, "yolsuzluk" ve "devleti zarar uğratmak" suçlamalarıyla yargılanmıştı.

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