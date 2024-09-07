İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2024 Pazar / 5 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9818
  • EURO
    37,7251
  • ALTIN
    2728.39
  • BIST100
    9771.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Venezuela'dan Arjantin adımı: Harekete geçmek zorunda kaldık
Dünya

Venezuela'dan Arjantin adımı: Harekete geçmek zorunda kaldık

Venezuela, Brezilya'nın, 6 muhalifi barındırdığı gerekçesiyle Arjantin'in Caracas Büyükelçiliğini temsil etme yetkisini iptal ettiğini bildirdi.

AA7 Eylül 2024 Cumartesi 23:24 - Güncelleme:
Venezuela'dan Arjantin adımı: Harekete geçmek zorunda kaldık
ABONE OL

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arjantin'in diplomatik misyonuna sığınanların, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve başkan yardımcısına suikast düzenlemek de dahil olmak üzere "terörist" eylemler gerçekleştirmek için komplo kurduklarına dair kanıtlara dayanarak harekete geçmek zorunda kalındığı anlatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda, Brezilya'nın, Arjantin'in Venezuela'daki diplomatik çıkarlarını temsil etme yetkisinin iptalinin derhal yürürlüğe gireceği ve bunun Brezilya makamlarına iletildiği kaydedildi.

Öte yandan, Arjantin Büyükelçisi'nin Caracas'taki konutunun önünde de Venezuela güvenlik güçlerinin muhalifleri tutuklamak için beklediği belirtildi.

MUHALİFLER ELÇİLİĞE SIĞINDI

Arjantin'in Caracas Büyükelçiliği'ne sığındığı kaydedilen Venezuelalı muhalifler arasında muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun eski kampanya şefi ve hakkında siyasi şiddet propagandası yapmaktan tutuklama kararı da bulunan Magalli Meda'nın da bulunduğu belirtiliyor.

Söz konusu 6 kişi, haklarındaki tutuklama kararının ardından martta Arjantin'in Caracas Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

Venezuela ise Arjantin ile diplomatik ilişkilerini kesmiş ve çıkarlarını temsil etmesi ve sığınmacıları koruması için komşusu Brezilya'yı görevlendirmişti.

- Brezilya, Arjantin'in diplomatik çıkarları için yeni bir temsilci seçmesini istedi

Brezilya Dışişleri Bakanlığı da Venezuela'nın söz konusu adımına karşı yaptığı açıklamada, diplomatik ilişkileri düzenleyen Viyana Sözleşmesi uyarınca Arjantin'in, Venezuela hükümeti tarafından kabul edilebilir bir başka temsilci ataması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, Brezilya'nın, bu süre zarfından diplomatik misyondan sorumlu olmaya devam edeceği kaydedildi.

ARJANTİN'DEN KARAR TEPKİ

Arjantin Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Venezuela'nın "tek taraflı eylemini" kınarken, Brezilya'nın kendi çıkarlarını temsil etmeye devam etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni bir temsilci bulmak için acele edilmediğini açıkladı.

Açıklamada, büyükelçilik konutunu basma ve sığınmacıları "kaçırma" girişimlerinin uluslararası toplum tarafından kınanacağına işaret edilerek, "Bu gibi eylemler, Venezuela'da insanların temel haklarına saygı gösterilmediği kanaatini pekiştirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.