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Venezuela'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı!

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes, Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı vererek, 'Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temsil ettiği hükümet kadar da barışın ve demokrasinin yanında olan bir hükümet bulunmamakta. Dünyanın imparatoru olduğunu zanneden ülke tarafından gelen tehditleri kabul etmememiz lazım' dedi.

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Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes, Barış Pınarı Harekatı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ve destek mesajı gönderdi.
 
"BİZ HER ZAMAN TÜRKİYE'NİN YANINDA OLACAĞIZ"
 
Reyes, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
 
"Biz her zaman barışın, demokrasinin arkasındayız ve şu anda Türkiye de tamamen barışın ve demokrasinin yanında yer almaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kardeşi, arkadaşıdır. Biz her zaman Türkiye’nin yanında olacağız.
 
"ŞU ANDA, ERDOĞAN'IN HÜKÜMETİ KADAR, BARIŞIN VE DEMOKRASİNİN YANINDA OLAN BAŞKA BİR HÜKÜMET YOK!"
 
Bizim dostluğumuz, arkadaşlığımız sonsuzdur. Nerede olursa olsun teröre karşı savaşmamız lazım. Terörizmin iyisi kötüsü olmaz, terörizm her zaman kötüdür.
 
Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temsil ettiği hükümet kadar da barışın ve demokrasinin yanında olan bir hükümet bulunmamakta. Dünyanın imparatoru olduğunu zanneden ülke tarafından gelen tehditleri kabul etmememiz lazım. Bizim ortak bir düşmanımız var."

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