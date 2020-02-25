Venezuela'dan deprem nedeniyle Türkiye ve İran'a başsağlığı

AA 25 Şubat 2020 Salı00:07 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 00:07

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan ve Van’ın Bahçesaray ilçesi kırsalında 9 kişinin hayatını kaybettiği 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Venezuela hükumetinden yapılan yazılı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.



Depremde yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye - İran sınırında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için kardeş Türkiye ve İran hükumetleri ile halklarına en derin üzüntülerini iletiyor." ifadelerine yer verildi.