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Dünya

Venezuela'dan diplomatlara ateş açan İsrail'e tepki

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı yakınlarında diplomatların yer aldığı heyete ateş açmasına sert tepki göstererek İsrail'i kınadı.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 08:53 - Güncelleme:
Venezuela'dan diplomatlara ateş açan İsrail'e tepki
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Telegram hesabından açıklama yapan Gil, İsrail'in Cenin'de diplomatik heyeti hedef almasını "barbarlık ve soykırım" olarak nitelendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu belirten Gil, "Büyükelçilere ve konsoloslara ateş açılması, İsrail'in uluslararası hukuk kurallarına hiçbir şekilde saygı duymadığını bir kez daha ortaya koymuştur. Kendilerini hukukun, hayatın ve diplomasinin üstünde görüyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail'in insanlığa karşı savaş yürüttüğünü savunan Gil, "Bu koşullarda bile bazı hükümetlerin suç ortaklığı anlamına gelen sessizliğinin, Filistin halkının üzerine yağan kurşunlar ve bombalar kadar büyük bir suç olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- İSRAİL'İN CENİN'İ ZİYARET EDEN 35 DİPLOMATA SALDIRISI

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail askerlerinin işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na ulaşan yabancı diplomasi heyetine "sindirmek" ve "korkutmak" amacıyla ateş açtığını açıklamıştı.

Dik, "İsrail işgal güçleri, 35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyetin kampın girişine varması üzerine kuralları ihlal ederek gerçek mermiyle ateş açtı." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusunun ateş açtığı heyette Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan diplomatların da yer aldığı belirtilmişti.

Diğer yandan, İsrail ordusunun yazılı açıklamasında diplomatik heyetin Cenin'e "koordineli" şekilde giriş yaptığı iddia edilmişti.

Açıklamada, koordinasyon kapsamında diplomatik heyete onaylanmış güzergah verildiği ve aktif çatışma bölgesi olması nedeniyle bu güzergahı izlemeleri talimatının iletildiği öne sürülmüştü.

Bölgede görev yapan İsrail askerlerinin, onları uzaklaştırmak amacıyla uyarı ateşi açtığı kaydedilen açıklamada, herhangi bir yaralanma veya hasar olmadığı ifade edilmişti.

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