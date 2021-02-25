Venezuela'dan dört Avrupa ülkesine nota

AA 25 Şubat 2021 Perşembe 08:40 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 08:40

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Fransa, Almanya, Hollanda ve İspanya'nın diplomatik temsilcilerine protesto notası verdi.

Bakan Arreaza, Twitter hesabından, misyon şeflerine protesto notasını teslim ettiği fotoğrafları paylaşarak, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Anayasasına uygun şekilde ülkede bulunan söz konusu diplomatik temsilcilere nota verdiğini duyurdu.

AB'DEN TEMSİLCİSİNİ İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDEN VENEZUELA'YA TEPKİ

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'nın AB temsilcisini istenmeyen kişi ilan etme kararını geri almasını istedi.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, Venezuela hükümetinin Caracas'taki AB Delegasyonu Temsilcisi Büyükelçi Isabel Brilhante Pedrosa'yı istenmeyen kişi ilan ederek ülkeden ayrılması için 72 saat verilmesi kararı hakkında açıklama yaptı.

Karardan derin üzüntü duyduklarını ifade eden Massrali, "Bu karar sadece Venezuela'nın uluslararası izolasyonunun daha da artmasına yol açacaktır." dedi.

Massrali, kararın geri alınması çağrısında bulunarak, Venezuela'nın siyasi krizi yalnızca diyalog yoluyla aşabileceğini belirtti.

- VENEZUELA AB TEMSİLCİSİNİ "İSTENMEYEN KİŞİ" İLAN ETMİŞTİ

Arreaza, bugün düzenlediği basın toplantısında, Karakas'taki AB Heyeti Başkanı Büyükelçi Isabel Brilhante Pedrosa'nın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve ülkeden çıkması için kendisine 72 saat verildiğini açıklamıştı.

Bakan Arreaza, bu kararın AB'nin Venezuelalı yetkililere yaptırım uygulama kararı nedeniyle alındığını belirterek, halihazırda AB ve ABD'nin Venezuela'ya karşı 55 yaptırım kararı uyguladığını hatırlatmıştı.

AB Konseyinden 23 Şubat'ta yapılan açıklamada, "demokrasi ve insan haklarına zarar verdikleri gerekçesiyle" Venezuelalı 19 yetkiliye yaptırım uygulama kararı alındığı açıklanmıştı.

Aynı gün Venezuela Ulusal Meclisi, Maduro'ya ülkedeki AB yetkilisinin "istenmeyen kişi" ilan etmesi talebinde bulunmuştu.

Maduro hükümeti, 29 Haziran 2020'de de ülkedeki AB yetkilisini "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve sonrasında bu kararından vazgeçmişti.