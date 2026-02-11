İSTANBUL 10°C / 7°C
11 Şubat 2026 Çarşamba
Dünya

Venezuela'dan ''İsrail'' yalanlaması

Venezuela, İsrail'e ham petrol satışı yapıldığı iddiasını yalanladı.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 07:01
Venezuela'dan ''İsrail'' yalanlaması
Venezuela İletişim Bakanı Miguel Angel Perez, basında yer alan İsrail'e ham petrol satıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Perez, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, bazı medya kuruluşlarında İsrail'e ham petrol satıldığı yönünde yer alan haberlere tepki gösterdi.

Bloomberg'in manşetinin yer aldığı bir görseli kırmızı renkte "fake" ibaresiyle paylaşan Perez, iddiaları yalanladı.

Perez, söz konusu görselin 2009 yılında İsrailli Bazan Group adlı şirkete yapılan bir ham petrol satışına ait olduğunu ifade etti.

Bloomberg ise ham petrol sevkiyatının İsrailli Bazan Group'a gerçekleştirildiğini ve bunun, Venezuela'nın 2009'da diplomatik ilişkilerini kestiği İsrail'e yapılan ilk petrol satışı olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in 2008-2009 yıllarında "Dökme Kurşun Operasyonu" kapsamında Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından, dönemin Devlet Başkanı Hugo Chavez, İsrail'e sert tepki göstermiş ve bu ülke ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararı almıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 71 binden fazla insanın ölümüne neden olduğu saldırıları savunan, Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado ise açık şekilde İsrail'i birçok kez destekleyerek iktidara gelmesi halinde Kudüs'te büyükelçilik açma niyetini dile getirmişti.

