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Dünya

Venezuela'dan Kolombiya sınırında operasyon

Venezuela ordusunun Kolombiya sınırındaki operasyonlarında 8 asker yaşamını yitirdi.

AA29 Nisan 2021 Perşembe 01:13 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 01:13
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Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin, Kolombiya sınırı yakınlarında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) üyelerine ve düzensiz silahlı gruplara yönelik operasyonlarında 8 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez yaptığı açıklamada, ordunun Venezuela-Kolombiya sınırı boyunca yasa dışı silahlı gruplara karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda 8 askerin öldüğünü kaydetti.

Operasyonlardan sorumlu Tümgeneral Domingo Hernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, askerlerin ölümünden üzüntü duyduklarını belirterek, "Vatanlarını savunmak için onurlu şekilde hayatlarını kaybettiler." ifadesini kullandı.

Venezuelalı yetkililer, operasyonlarda çok sayıda terörist unsurun da etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Lopez, 5 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında, operasyonlarda 8 askerin yaşamını yitirdiğini, 34 askerin yaralandığını, 9 teröristi ise etkisiz hale getirdiklerini açıklamıştı.

Venezuela ordusunun 2 Nisan'da Kolombiya sınırı yakınlarındaki operasyonlarda da bir kara mayınının patlaması sonucu 2 Venezuela askeri ölmüş, 9'u da yaralanmıştı.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle Kolombiya sınırında yaşayan 7 binden fazla Venezuelalının evini terk ederek Kolombiya'ya geçtiği belirtiliyor.



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