Dünya

Venezuela'dan Trump'a sert yanıt: Sömürgeci tehditlere boyun eğmeyiz

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Tüm havayolu şirketleri, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapalı olduğunu dikkate alın' ifadelerini kullanmıştı. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Trump'ın açıklamalarını, 'sömürgeci bir tehdit' olarak nitelendirerek, 'Venezuela hiçbir yabancı gücün emirlerini, tehditlerini veya müdahalelerini kabul etmeyecektir' dedi.

30 Kasım 2025 Pazar 01:32
Venezuela'dan Trump'a sert yanıt: Sömürgeci tehditlere boyun eğmeyiz
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela hava sahasının kapatıldığına ilişkin açıklamalarını, "sömürgeci bir tehdit" olarak nitelendirerek, "Venezuela hiçbir yabancı gücün emirlerini, tehditlerini veya müdahalelerini kabul etmeyecektir" dedi.

ABD ile Venezuela arasındaki siyasi gerilim artmaya devam ediyor. Venezuela'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın "Venezeula hava sahasının kapatıldığına" yönelik açıklamasına yanıt geldi. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Trump'ın açıklamasını "sömürgeci bir tehdit" olarak nitelendirerek kınadı ve ABD Başkanı'nın ifadelerinin Venezuela'nın egemenliğine ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi. Gil, ülkesinin hava sahasına yönelik söz konusu "sömürgeci tehditlerin" Venezuela halkına karşı yeni, ölçüsüz, yasadışı ve haksız bir saldırganlık eylemi teşkil ettiğini ifade ederek, Trump'ın "gayrimeşru yargı yetkisini" ABD sınırlarının dışında kullanmaya çalıştığını vurguladı. Gil, "Bu tür bir beyan, uluslararası hukukun en temel ilkeleriyle aykırıdır. Düşmanca, tek taraflı ve nedensiz bir eylem teşkil eden bu açıklama, ülkemize karşı daimi bir saldırganlık politikasının parçasıdır. Venezuela hiçbir yabancı gücün emirlerini, tehditlerini veya müdahalelerini kabul etmeyecektir" dedi.

Venezuela Dışişleri Bakanı, Trump'ın sözlerinin ABD'den düzenli olarak ülkelerine geri gönderilen Venezuelalı göçmenlerin geri dönüş uçuşlarının tek taraflı olarak askıya alınması anlamına geldiğinin de altını çizdi. Gil, Venezuela'nın uluslararası hukukla korunan egemenliğini hava sahasının kullanımı aracılığıyla tam olarak sürdürmeye devam edeceğini aktardı.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela üzerindeki ve etrafındaki hava sahasının tamamen kapatılacağını belirtmişti. Trump paylaşımında, "Tüm havayolu şirketleri, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapalı olduğunu dikkate alın" ifadelerini kullanmıştı.

FAA UYARI YAPMIŞ, VENEZUELA YÖNETİMİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) geçtiğimiz hafta "Venezuela'da artan tehditler" konusunda hava sahasını kullanan şirketleri uyarmıştı. Uyarının ardından birçok havayolu şirketi Venezuela seferlerini iptal etmişti.

Venezuela yönetimi ise ABD'nin uyarısının ardından uçuşları askıya alan havayollarını "ABD hükümeti tarafından desteklenen devlet terörizmi eylemlerine katılmak ve tek taraflı olarak hava ticari operasyonlarını askıya almakla" suçlamıştı.

Venezuela, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin uyarısı üzerine ülkeye uçuşlarını durduran 6 büyük uluslararası havayolunun ülkeye inişini yasaklamıştı.

