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Dünya

Venezuelalı eski milletvekili ABD'de ''narko-terörizmle'' suçlandı

ABD'de Venezuelalı eski milletvekili hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm suçlamasıyla dava açıldı.

AA28 Mayıs 2020 Perşembe 10:02 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 10:04
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New York Federal Bölge Savcılığı, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde milletvekilliği yapan Adil El Zübeyir'in görevdeki Devlet Başkanı Nicolas Maduro önderliğinde ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığı yapan "narko-terör" şebekesinin anahtar isimlerinden biri olduğunu ileri sürdü.

56 yaşındaki Zübeyir'in Chavez'in ölümünün ardından 2013 yılında Suriye'ye giderek iç savaşta Esed rejimi güçlerine yardım ettiğini, Venezuela yönetimi ile Hizbullah ve Hamas örgütleri arasında aracılık yaptığı iddia edildi.

Savcılık daha önce Maduro hakkında aynı suçlamayla iddianame hazırlamış ve yakalanması için 15 milyon dolar ödül koymuştu.

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