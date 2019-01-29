Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido: Askeri dahil her seçenek masada
Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı muhalif lider Guaido, CNN'e verdiği röportajda askeri dahil her seçenek masada dedi.
- star.com.tr
Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı muhalif lider Juan Guaido, ABD Başkanı Donald Trump ile birkaç kez telefonda görüştüğü ve Venezuela’daki sorunun çözümüne dair her seçeneğin masada olduğunu söyledi.
Amerikan CNN kanalına röportaj veren Guaido, Venezuela’daki son dönemde yaşanan kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Venezuela’daki muhalefet hareketinin barışçıl geçişi sağlayabileceğini ve serbest seçimleri düzenleyebileceğini söyleyen Guaido, “Huzurlu bir geçişi ve sonucunda serbest seçimleri gerçekleştirebileceğimize eminiz” şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Trump ile birkaç kez konuştuğunu belirten Guaido, kendisine olası bir askeri seçenek sorusu sorulduğunda ise, bütün seçeneklerin masada olduğunu söyledi.
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