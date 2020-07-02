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  • Venezuela'nın 1 milyar avro değerindeki altın rezervi için açtığı dava reddedildi
Dünya

Venezuela'nın 1 milyar avro değerindeki altın rezervi için açtığı dava reddedildi

İngiltere mahkemesi, merkez bankası tarafından dondurulan piyasa değeri 930 milyon avro olduğu tahmin edilen altın rezervinin Venezuela hükümetine geri verilmemesine hükmetti.

AA02 Temmuz 2020 Perşembe 14:26 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 14:26
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İngiltere Yüksek Mahkemesinin kararında, İngiltere'nin, Nicolas Maduro yerine "tartışmasız bir biçimde" muhalefet lideri Juan Guaido'yu başkan olarak tanıdığı belirtildi.

Bu gerekçeyle Maduro hükümetinin talebinin dikkate alınamayacağı vurgulanarak davanın reddine karar verildi.

Venezuela'nın İngiltere Merkez Bankasındaki altınlarının değerinin 930 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

- Guaido, rezervin iade edilmemesini istemişti

Venezuela yönetimi, ilk kez 2018'in sonunda İngiltere Merkez Bankasından altınları serbest bırakmasını talep etmişti.

Bu talebi reddedilen Maduro hükümeti, altın rezervini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanmak istediğini belirterek, İngiltere Merkez Bankası aleyhine mayısta dava açmıştı.

Dava dosyasında, altınların bir kısmının satılmasıyla elde edilecek paranın, başka amaçlarla kullanılmadığından emin olunması için doğrudan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına (UNDP) aktarılabileceği belirtilmişti.

Kendini başkan ilan eden Guaido, "altınların başka amaçlarla kullanılacağı" iddiasıyla rezervin iade edilmemesini istemişti.

Devlet Başkanı Maduro'yu görevi bırakmaya zorlamak için yaptırım uygulayan ABD, bu yaptırımların ihlal edilmemesi konusunda diğer ülkeler, yabancı bankalar ve şirketleri tehdit etmişti.

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