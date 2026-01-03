ABD'nin ülkeye yönelik tehditlerinin ardından Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 patlama ve alçaktan uçan uçak sesleri duyuldu. Askeri tesisler ve petrol rafinelerinin hedef alındığı bildirildi.

Venezuela'da OHAL ilan edilirken yapılan ilk açıklama, 'ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz.' denildi.

ABD Başkanı Trump, 'Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı.' açıklamasında bulundu.

Dünya bu gelişmeleri yakından takip ederken ülkelerden gelen tepkiler şu şekilde:

KOLOMBİYA: ULUSLARARASI HUKUKA SAYGI

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformunda, "Tüm dünyaya Venezuela'ya saldırdıklarını bildiriyorlar." diye yazdı.

Petro, "Kolombiya Cumhuriyeti, barışın, uluslararası hukuka saygının, yaşamın ve insan onurunun korunmasının her türlü silahlı çatışmanın üstünde olması gerektiği inancını yinelemektedir." diye ekledi.

KÜBA: SUÇ TEŞKİL EDEN BİR SALDIRI

Başkan Miguel Diaz-Canel Bermudez, sosyal medyada yaptığı sert bir açıklamayla Washington'ı Venezuela'ya karşı "suç teşkil eden bir saldırı" gerçekleştirmekle suçladı ve acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Diaz-Canel, X'te yaptığı paylaşımda, ABD'nin eylemini yalnızca Venezuela'ya değil daha geniş anlamda Amerika kıtasına yönelik "devlet terörizmi" olarak nitelendirdi.

Açıklamasını devrimci sloganla bitiren Kübalı lider, "Vatan ya da ölüm, üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki Küba büyükelçilikleri tarafından yayınlanan bir açıklamada Havana, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısını kınadığını" belirtti.

İRAN: ŞİDDETLE KINIYORUZ

İran Dışişleri Bakanlığı, "Amerikan ordusunun Venezuela'ya yönelik askeri saldırısını ve ülkenin ulusal egemenliğini ile toprak bütünlüğünün açıkça ihlal edilmesini şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

RUSYA: VENEZUELA'YA KENDİ KADERİNİ BELİRLEME HAKKI GARANTİ EDİLMELİDİR

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Venezuela'ya dışarıdan herhangi bir yıkıcı askeri müdahale olmaksızın kendi kaderini belirleme hakkı garanti edilmelidir." açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Venezuela halkıyla olan dayanışmamızı ve liderliğinin ülkenin ulusal egemenliğini savunma politikasına olan desteğimizi yeniden teyit ediyoruz." denildi.

ALMANYA: KRİZ EKİBİ TOPLANACAK

Almanya hükümeti ise Venezuela'daki durumun endişeyle takip edildiğini vurgulayarak, "Kriz ekibi ilerleyen saatlerde toplanacak." açıklamasında bulundu.

İTALYA: İLETİŞİM HALİNDEYİZ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptığı açıklamada, "Venezuela'daki durumu yakından takip ettiğini" ve ülkedeki "vatandaşlar hakkında bilgi toplamayı" amaçladığını belirtti.

Meloni, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile sürekli iletişim halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Şu anda Venezuela'da yaklaşık 160 bin İtalyan yaşıyor ve bunların çoğu çifte vatandaşlığa sahip.