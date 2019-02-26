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Venezuela’yı işgal toplantısı

Venezuela’da Maduro iktidarına yönelik darbe sürecinin destekçileri, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bir araya geldi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de katıldığı toplantıda Venezuela’ya müdahale planı masaya yatırıldı. 

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Kukla muhalif lider Juan Guaido’yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıyarak Venezuela’da Maduro iktidarına yönelik darbe sürecini başlatan ülkeler Kolombiya’nın başkenti Bogota’da toplandı. Meksika dışında Amerika kıtasının 13 ülkesi ile Kanada’nın oluşturduğu Lima Grubu’nun bakan ve başkan düzeyinde katıldığı toplantıda kukla Guaido ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence  Venezuela’ya yönelik müdahale planlarını gözden geçirdi. 

GUADİO’YA 56 MİLYON DOLAR

Pence, ABD’nin Juan Guaido’ya olan desteğini yineleyerek, “Venezuela’da demokrasi ve özgürlük tesis edilene kadar sizi desteklemeye devam edeceğiz. Nicolas Maduro gitmelidir” dedi. Pence, Venezuela’daki muhaliflere 56 milyon dolar ek yardımda bulunacaklarını da açıkladı. Bölge ülkelerinin Maduro hükümetine uyguladıkları diplomatik baskıdan  duyduğu memnuniyeti dile getiren Pence, “Venezuela devlet petrol şirketi  PDVSA’ya ait banka hesaplarının dondurulmasını ve Guaido’ya aktarılmasını talep  ediyoruz” ifadesini kullandı. Askeri müdahale konusuna açıkça değinmeyen Pence, Venezuela’da pasif bir demokratik geçiş süreci beklentisini yineleyerek, Trump’ın “Bütün seçenekler masada” sözünü hatırlattı. 

KUKLA LİDER AYAKTA ALKIŞLANDI

ABD’den aldığı destekle kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden kukla muhalif Juan Guaido,Kolombiya’nın başkenti Bogota’da meşru bir lider gibi karşılandı. Kolombiya Hava Kuvvetler Komutanı Luis Carlos Cordoba ve Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo’nun karşıladığı Guaido,  Bogota’ya indikten sonra Kolombiyalı askerleri selamladı. Guadio’yu, toplantıda ise ABD Başkan Yardımcısı Pence’in de aralarında bulunduğu isimler ayakta alkışladı. 

MADURO'YA KADDAFİ'Lİ TEHDİT

Beyaz Saray’ın Venezuela’da başlattığı darbe sürecinin en ateşli savunucularından Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio,  Twitter hesabından Libya’nin eski lideri Kaddafi’nin iktidar döneminde çekilmiş bir fotoğrafı ile Batılı güçlerin ülkeye müdahalesi sonrası linç edildiği kanlı fotoğrafını paylaştı. Bu, Maduro’ya karşı ‘açık bir tehdit’ olarak yorumlandı. 

AB SAVAŞ İSTEMİYOR 

Avrupa Birliği (AB), Venezuela’ya karşı askeri müdahaleden kaçınılması uyarısında bulundu. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, yaptığı açıklamada, Venezeula’daki krizin barışçıl ve demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini ve bu hedefe şiddet yoluyla ulaşılamayacağını belirtti. Kocijancic, “Venezuela’ya askeri müdahaleden kaçınılmalı” dedi.      

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