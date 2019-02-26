Venezuela’yı işgal toplantısı

Kukla muhalif lider Juan Guaido’yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıyarak Venezuela’da Maduro iktidarına yönelik darbe sürecini başlatan ülkeler Kolombiya’nın başkenti Bogota’da toplandı. Meksika dışında Amerika kıtasının 13 ülkesi ile Kanada’nın oluşturduğu Lima Grubu’nun bakan ve başkan düzeyinde katıldığı toplantıda kukla Guaido ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Venezuela’ya yönelik müdahale planlarını gözden geçirdi.

GUADİO’YA 56 MİLYON DOLAR

Pence, ABD’nin Juan Guaido’ya olan desteğini yineleyerek, “Venezuela’da demokrasi ve özgürlük tesis edilene kadar sizi desteklemeye devam edeceğiz. Nicolas Maduro gitmelidir” dedi. Pence, Venezuela’daki muhaliflere 56 milyon dolar ek yardımda bulunacaklarını da açıkladı. Bölge ülkelerinin Maduro hükümetine uyguladıkları diplomatik baskıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pence, “Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’ya ait banka hesaplarının dondurulmasını ve Guaido’ya aktarılmasını talep ediyoruz” ifadesini kullandı. Askeri müdahale konusuna açıkça değinmeyen Pence, Venezuela’da pasif bir demokratik geçiş süreci beklentisini yineleyerek, Trump’ın “Bütün seçenekler masada” sözünü hatırlattı.