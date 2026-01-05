İSTANBUL 16°C / 10°C
5 Ocak 2026 Pazartesi
Dünya

Venezuela'yı Nobel yüzünden kaybetti! Trump'ın Machado'nun üstünü çizmesinin nedeni

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yönelik operasyonunun ardından muhalif lider Machado'ya destek konusunda mesafeli kalan Trump'ın bu tutumunun, Machado'nun Nobel Barış Ödülü'nü kabul etmesiyle bağlantılı olduğu iddia edildi.

5 Ocak 2026 Pazartesi 11:55
Venezuela'yı Nobel yüzünden kaybetti! Trump'ın Machado'nun üstünü çizmesinin nedeni
ABD'nin askeri müdahaleyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından, Başkan Donald Trump'ın muhalif lider Maria Corina Machado'ya destek konusunda mesafeli kalmasının, Machado'nun Nobel Barış Ödülü'nü kabul etmesiyle bağlantılı olduğu iddia edildi.

Washington Post (WP) gazetesine konuşan Beyaz Saray'a yakın iki yetkiliye göre, Machado'nun Nobel ödülünü kabul etmesi, Trump'ın desteğini engelledi.

Ödülün Trump tarafından uzun süredir arzulanan bir prestij niteliği taşıdığını söyleyen yetkililer, Machado'nun ödülü kabul etmesinin "ciddi bir hata" olarak değerlendirildiğini aktardı.

Yetkililerden biri, "Eğer Machado ödülü Trump yüzünden kabul etmeyeceğini söyleseydi, bugün Venezuela'nın başkanı olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Machado'nun çevresine yakın kişiler ise Trump'ın açıklamaları karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

- MACHADO, NOBEL ÖDÜLÜNÜ TRUMP'A İTHAF ETMİŞTİ

Venezuelalı muhalif lider Machado, 3 Ocak'ta ABD'nin ülkesine askeri müdahalesini savunarak takipçilerine, "Uyanık ve örgütlü kalalım, yakında duyuracağımız şeyleri uygulamaya hazır olun." çağrısı yapmıştı.

Trump, Machado'nun bir şekilde görev alıp almayacağı ile ilgili bir soruya "Onun lider olması zor olurdu bence. Ülke içinde destek ve saygı görmüyor. Kendisi çok iyi bir kadın ama ülkesinde saygı görmüyor." şeklinde yanıt vermişti.

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için mücadelesinden dolayı muhalefet lideri Machado'ya verilmişti.

Machado, Ekim 2025'te ödülü Trump'a ithaf etmişti.

