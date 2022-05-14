Vereşçuk: Türkiye arabulucu olmayı kabul etti

Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rusya'nın kuşatması altındaki Azovstal demir ve çelik fabrikasındaki Ukraynalı askerlerin tahliyesi için görüşmelerde Türkiye'nin arabulucu olduğu açıklandı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk yaptığı açıklamada Azovstal'daki askerlerinin tahliyesi için mevcut görüşmelerde Türkiye'nin arabulucu olmayı kabul ettiğini söyledi.

Vereşçuk Azovstal'daki askerlerin ve militanların tahliyesi için "özel bir operasyon"un yol haritasını oluşturmak üzere yeni bir müzakere turuna başladıklarını, tahliyeye ilk etapta ağır yaralılardan başlanmasını amaçladıklarını söyledi. Vereşçuk Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin tahliyeleri koordine etmek için Rusya'da bir toplantı yaptığını belirtti.

AB'DEN 2 MİLYAR EURO DESTEK

Avrupa Birliği (AB), Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 500 milyon ilave askeri yardım yaparak toplam askeri yardım miktarını 2 milyar euroya çıkaracak. AB Temsilcisi Josep Borrell, 500 milyonluk yeni bir yardım dilimi sağlanacak" açıklamasını yaptı.