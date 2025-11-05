Vergi indirimleri ve dijital rakiplere tepki! Komşuda taksiciler 48 saatlik greve gitti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, vergilerin indirilmesi, rakip dijital uygulamaların kaldırılması talepleriyle 48 saatlik grev başlattı.

Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla, Atina'nın da içinde bulunduğu bölgedeki taksiciler grev kararı aldı.

Bugün 06.00'da başlayan cuma 06.00'ya kadar sürecek grev nedeniyle bölgede hiçbir taksi hizmet vermeyecek.

Taksiciler, vergilerin indirilmesi, otobüsler için ayrılan şeritten taksilerin de faydalanması, taksilere rakip konumdaki dijital uygulamaların kaldırılması gibi taleplerde bulunuyor.