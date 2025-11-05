İSTANBUL 19°C / 15°C
Vergi indirimleri ve dijital rakiplere tepki! Komşuda taksiciler 48 saatlik greve gitti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, yüksek vergilere ve rakip dijital uygulamalara karşı 48 saat sürecek greve gitti.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 13:23
Vergi indirimleri ve dijital rakiplere tepki! Komşuda taksiciler 48 saatlik greve gitti
ABONE OL

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, vergilerin indirilmesi, rakip dijital uygulamaların kaldırılması talepleriyle 48 saatlik grev başlattı.

Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla, Atina'nın da içinde bulunduğu bölgedeki taksiciler grev kararı aldı.

Bugün 06.00'da başlayan cuma 06.00'ya kadar sürecek grev nedeniyle bölgede hiçbir taksi hizmet vermeyecek.

Taksiciler, vergilerin indirilmesi, otobüsler için ayrılan şeritten taksilerin de faydalanması, taksilere rakip konumdaki dijital uygulamaların kaldırılması gibi taleplerde bulunuyor.

