Irak'ta faaliyet gösteren Şii milis yapılanması, ABD'nin Bağdat'taki en kritik askeri noktalarından birine yönelik İHA saldırısını kamuoyuyla paylaştı. Saldırı görüntüleri, üsteki stratejik hedeflerin doğrudan vurulduğunu ortaya koydu ve bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı.

RADAR SİSTEMLERİ VE SAVAŞ HELİKOPTERLERİ VURULDU

Irak'ta Şii milis gruplardan oluşan "İslami Direniş" adlı yapı, başkent Bağdat'taki ABD'ye ait Victoria Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntüler, "Irak'ta İslami Direniş Savaş Medyası" adlı bir Telegram hesabı üzerinden yayımlandı.

Milis grubun Bağdat'taki Victoria Üssü'ne düzenlediği İHA saldırısına ait görüntülerde, üste bulunan radar sistemleri ile savaş helikopterlerinin vurulduğu görülüyor.

Saldırının ne zaman düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

ABD ÜSLERİNE 23 SALDIRI

Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen silahlı grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerini hedef alan 23 saldırı düzenlediğini açıkladı.

Grup tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde "Irak ve bölgedeki işgal (ABD) üslerine karşı" insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle 23 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

HAŞDİ ŞABİ KARARGAHINA SALDIRI

ABD savaş uçaklarının Irak'ın Enbar vilayetindeki Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Iraklı Şii milis gruplara yakın bir Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Enbar'daki Habbaniye Üssü'nde bulunan Haşdi Şabi karargahına ABD savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırı anına ait olduğu iddia edilen görüntüler de aynı hesap üzerinden paylaşıldı.