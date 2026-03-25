İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3619
  • EURO
    51,5042
  • ALTIN
    6482.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Victoria Üssü'ne İHA saldırısı! ABD'nin savaş helikopterleri imha edildi
Victoria Üssü'ne İHA saldırısı! ABD'nin savaş helikopterleri imha edildi

Irak'taki Şii milis gruplardan oluşan İslami Direniş yapılanması, başkent Bağdat'ta bulunan ABD'ye ait Victoria Üssü'ne insansız hava aracıyla düzenlediği saldırının görüntülerini Telegram üzerinden yayımladı. Görüntülerde radar sistemleri ve savaş helikopterlerinin vurulduğu anlar yer alıyor.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 10:24 - Güncelleme:
ABONE OL

Irak'ta faaliyet gösteren Şii milis yapılanması, ABD'nin Bağdat'taki en kritik askeri noktalarından birine yönelik İHA saldırısını kamuoyuyla paylaştı. Saldırı görüntüleri, üsteki stratejik hedeflerin doğrudan vurulduğunu ortaya koydu ve bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı.

RADAR SİSTEMLERİ VE SAVAŞ HELİKOPTERLERİ VURULDU

Irak'ta Şii milis gruplardan oluşan "İslami Direniş" adlı yapı, başkent Bağdat'taki ABD'ye ait Victoria Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntüler, "Irak'ta İslami Direniş Savaş Medyası" adlı bir Telegram hesabı üzerinden yayımlandı.

Milis grubun Bağdat'taki Victoria Üssü'ne düzenlediği İHA saldırısına ait görüntülerde, üste bulunan radar sistemleri ile savaş helikopterlerinin vurulduğu görülüyor.

Saldırının ne zaman düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

ABD ÜSLERİNE 23 SALDIRI

Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen silahlı grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerini hedef alan 23 saldırı düzenlediğini açıkladı.

Grup tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde "Irak ve bölgedeki işgal (ABD) üslerine karşı" insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle 23 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

HAŞDİ ŞABİ KARARGAHINA SALDIRI

ABD savaş uçaklarının Irak'ın Enbar vilayetindeki Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Iraklı Şii milis gruplara yakın bir Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Enbar'daki Habbaniye Üssü'nde bulunan Haşdi Şabi karargahına ABD savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırı anına ait olduğu iddia edilen görüntüler de aynı hesap üzerinden paylaşıldı.

  • Irak
  • Victoria Üssü
  • İslami Direniş
  • İHA saldırısı
  • Bağdat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.