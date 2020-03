Video konferansla koronavirüs teşhisi: ''Şu an durum berbat''

31 Mart 2020 Salı 09:24 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 09:24

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de New York ve New Jersey’in karantinaya alınacağı Başkan Trump tarafından duyuruldu. New Jersey eyaletinin Hoboken şehrinde 12 gün önce Covid-19 tespit edilen Türk vatandaşı Gül Atahan (52) yaşadıklarını Milliyet’e anlattı.

New Jersey halkının tüm uyarılara rağmen sosyal izolasyona uymadığını belirten Atahan şunları söyledi: “12 gün önce inanılmaz baş ağrısının ardından, kas ve eklem ağrıları ortaya çıktı. Bir saat içinde vücuduma dokunamaz hale geldim."

"Parmağımın değdiği yerler acıyordu. Ateşim 39’u geçince eşim Michael Clein (56) paniklemeye başladı. Çok korkuyordum. Hemen doktorumuzu aradık, gözümü bile açamadığımı, en yakın kliniğe gitmemi söylediler.”

“Kliniğe gittiğimde, doktor hasta kabul etmediklerini, video konferans ile muayene edeceğini söyledi. Bu sırada baş, eklem, kas ağrılarının yanı sıra yüksek ateş ile öksürmeye başlamıştım."

"Üç saat video konferans yapılmasını acılar içinde bekledim. Nefes darlığım olmadığından test ve hastaneye yatışım yapılmadan Covid-19 teşhisi konuldu."

"Doktor antibiyotik ile öksürük ilacı verdi. Sonradan korona hastalarına antibiyotik verilmediğini duyduk. İlk üç gün büyük acılar çektikten sonra ateşim düştü, ağrılarım azaldı."

"Bu sırada virüs eşime de bulaştı. 12’nci günün sonunda öksürüğüm devam ediyor. Ateşim düştü ama halsiz ve bitkin hissediyorum. Eşim bana göre biraz daha hafif atlattı. Covid-19 inanılmaz kas ağrıları yapıyor. Gövdeme dokunamıyordum.”

‘Hastane ve doktorlar sınıfta kaldı’

"33 yıldır ABD’de yaşadığını belirten Gül Atahan, şöyle konuştu: “Hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Hastane ve doktorlar sınıfta kaldılar. New Jersey eyaletinde ilk vaka görüldüğünde kimse salgının bu boyutlara geleceğini düşünmüyordu. Şu an durum berbat. Nefes darlığı olmayanlara test yapmadıklarından, açıklanan sayının en az beş katı daha hasta olduğunu düşünüyorum."

"Pandeminin ilk zamanlarında aksaklıklara denk geldim. Herkes şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra sağlık hizmetleri düzelmeye başladı. Geçtiğimiz gün hastaneden arayıp test yaptırabileceğim söylendi ama artık iyileştim."

"Şu an ABD’de yeterli test kiti olmadığını herkes biliyor” diyen Gül Atahan, şunları kaydetti: “Ülkeye test yetişmiyor. Trump, insanlara kısıtlama getirmedi. İnsanları serbest bıraktılar, şimdi de sokağa çıkma yasağı geliyor."

"Covid-19 salgınında en akılcı davranan kişi New York Valisi oldu. Her gün mesajlar yayınlayarak hasta sayıları ve durumları hakkında bilgilendirme yaptırdı. Uzmanlar, nisan sonuna kadar vaka artışı olacağını söylüyor."

"İki haftadır evde izole vaziyette yaşıyoruz. Marketler açık. Hem ABD hem Türkiye için endişeliyim. Türk halkı uyarıları dikkate alsın. Hasta olup bilmeyen bir sürü taşıyıcı insan var."

"ABD’de olup bitenleri gördükten sonra Türk halkı lütfen sözlerimi ciddiye alsın. Annem ve kız kardeşim de bu ülkede. Onlar iyi."