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Dünya

Vietnam'da 10 bin kişinin yaşadığı bölge Covid-19 sebebiyle karantinaya alındı

Vietnam'da 10 bin kişinin yaşadığı Son Loi yerel idaresi COVID-19 (Koronavirüs) virüs rastlanması sebebiyle karantina altına alındı.

DHA13.02.2020  14:28 - Güncelleme: 13.02.2020  14:28

Son Loi yerel idaresinin giriş ve çıkışlarına polis birlikleri yerleştirildi ve tüm bölge COVID-19 (koronavirüs) virüsün rastlanması sebebiyle karantina altına alındı. Vietnam Sağlık Bakanlığı 13 Şubat'tan itibaren Son Loi yerel idaresinin bulunduğu bölgeyi izole ettiklerini ve karantinaya aldıklarını açıkladı. Bakanlık bugün itibariyle bölgede 6’ncı COVID-19 (koronavirüs) vakasına rastladıklarını ve bu sebeple karantina kararı aldıklarını ifade etti. Vietnam Son Loi idaresi Çin’in Vuhan kentinden sonra karantinaya alınan ilk bölge oldu.

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